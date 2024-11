Mara Topic: "Representar a mi país ha sido el mayor honor. Gracias, Ecuador"

Aunque no alcanzó las rondas finales, la participación de Mara Topic en Miss Universo fue una muestra de perseverancia, autenticidad y amor propio.

Mara Topic Verduga, la Miss Universo Ecuador 2024, culminó su participación en el certamen de belleza más importante del mundo con un mensaje lleno de gratitud y orgullo nacional.

Aunque no logró avanzar al grupo de las 12 finalistas, su paso por el concurso dejó una impresión duradera en el escenario y en el corazón de los ecuatorianos que siguieron cada uno de sus pasos.

Mara dejó palabras que reflejan amor por su país



Al finalizar su participación, Mara Topic publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento dedicado a su país y a las personas que la apoyaron: "Representar a mi país en @missuniverse ha sido el mayor honor. Gracias, Ecuador, por tanto", escribió.

Horas antes de la ceremonia, Mara compartió un emotivo texto que destacó su amor por Ecuador y su gratitud por la experiencia vivida: “Hoy me siento feliz, plena y profundamente agradecida, he dado lo mejor de mí, con amor y entrega, para representar a mi país con orgullo y corazón. Este universo no es solo mío, es de todos.”

En ese mismo mensaje, expresó cómo lleva a Ecuador en cada paso que da, reafirmando su conexión con el país: “Ecuador, tú eres mi luz, mi bandera y mi mayor motivo para soñar. Llevo tu esencia en cada paso, y pase lo que pase, siempre seré tu voz en este universo infinito.”

La historia de superación de Mara Topic

Mara Topic no solo destacó por su elegancia y confianza en la pasarela, sino también por su historia personal, que ha servido de inspiración para muchos.

La guayaquileña ha enfrentado el síndrome de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que le ha causado pérdida de cabello. Con valentía, Mara lució pelucas con orgullo, enviando un mensaje poderoso sobre la aceptación y el empoderamiento.

En el certamen, cautivó con su presencia y autenticidad, brillando especialmente en la competencia de traje de baño, donde su carisma y fuerza fueron evidentes.

