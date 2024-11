Miss Universo 2024: ¿Quién es Mara Topic, la ecuatoriana que hoy va por la corona?

Mara Topic, nacida en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, ha captado la atención nacional e internacional como la representante de su país en el certamen Miss Universo 2024, que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en México. Su trayectoria, historia personal y desempeño en competencias preliminares la han convertido en una fuerte contendiente por la corona.

¿Quién es Mara Topic?

Mara Topic proviene de una familia multicultural: su madre es ecuatoriana y su padre croata. A los 18 años, se mudó a Los Ángeles, California, donde inició una etapa que marcaría su vida personal y profesional en temas audiovisuales. Es hermana de Jan Topic, quien fue candidato presidencial en las elecciones ecuatorianas de 2023.

A lo largo de los años, Mara ha combinado su pasión por el modelaje con su capacidad para inspirar a otros, participando en diversos certámenes de belleza que la llevaron a representar a Ecuador en escenarios internacionales.

Certámenes de Belleza: La historia de Mara Topic en el mundo de la belleza

Miss Mundo Ecuador 2019

En abril de 2019, representó a la Comunidad ecuatoriana en Estados Unidos, alcanzando el Top 9 en el certamen Miss Mundo Ecuador.

Miss Grand Internacional 2019

Ese mismo año, participó en el Miss Grand International, logrando un lugar en el Top 10 y convirtiéndose en la primera ecuatoriana en ganar el premio al Mejor Traje Nacional.

Miss Universo Ecuador 2024

El 8 de junio de 2024, Topic fue coronada como Miss Universo Ecuador, representando a la ciudad de Guayaquil en la primera edición del concurso bajo la dirección de CNB Ecuador.

El desafío de la enfermedad de Hashimoto: La resiliencia de Mara Topic

Una de las características que más distingue a Mara Topic es su apertura para hablar de su experiencia con el síndrome de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que le causa pérdida de cabello. Mara ha enfrentado este desafío con fortaleza y usa pelucas como parte de su día a día.

“He aprendido que los límites están en la mente. Aunque esta enfermedad no tiene cura, no me define. Quiero demostrar que incluso en un certamen de belleza, la perfección no es necesaria para brillar”, comentó Mara en una entrevista reciente. Su valentía ha inspirado a miles, enviando un poderoso mensaje de autoaceptación y superación.

Belleza ecuatoriana: así destacó Mara Topic en la preliminar de Miss Universo

Mara Topic deslumbró en la ronda preliminar que se dio el 14 de noviembre, mostrando carisma, confianza y una preparación impecable.

Traje de baño

En la competencia en traje de baño, lució un diseño lila de dos piezas que resaltaba su figura tonificada, con un abdomen definido y una postura segura que proyectaba confianza.

Traje típico

Para la competencia de traje típico, Mara rindió homenaje a las tradiciones ecuatorianas con un diseño inspirado en el Centro Histórico de Quito, especialmente en las iglesias de San Francisco y Santo Domingo. El traje, adornado con detalles vibrantes, evocó la riqueza cultural del país.

Traje de gala

En la categoría de traje de gala, Topic impactó con un vestido plateado ajustado, adornado con pedrería y transparencias estratégicas. El diseño, con hombros estructurados y una abertura en la falda, combinó sofisticación y sensualidad, destacando su elegancia natural.

Mara Topic no solo compite por la corona de Miss Universo; también lleva consigo un mensaje de aceptación, resiliencia y orgullo por sus raíces. Su participación ya ha elevado el nombre de Ecuador, y su historia es un recordatorio de que la verdadera belleza radica en la autenticidad.

