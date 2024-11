Mara Topic es elogiada por una influencer colombiana: "Ecuador quiere esa corona"

La noche del jueves 14 de noviembre se llevó a cabo el evento preliminar del Miss Universo 2024, en el que las candidatas desfilaron en diversas categorías, incluido el traje típico. Entre las participantes, destacó la ecuatoriana Mara Topic, quien deslumbró con su atuendo inspirado en la rica arquitectura y cultura de su país.

Karen Sevillano destaca la belleza, carisma y el traje típico de la ecuatoriana

El desempeño de Topic no pasó desapercibido. Su belleza, seguridad, carisma y dominio en la pasarela fueron ampliamente aplaudidos. Una de las figuras que no tardó en elogiarla fue Karen Sevillano, influencer y ganadora de La Casa de los Famosos Colombia, conocida por sus comentarios humorísticos y sinceros sobre certámenes de belleza.

“Ecuador quiere esa corona y lo ha demostrado (…) Ecuador no dejó para nadie, ella quiere su corona. Ganó Ecuador, apaga y vámonos. Ecuador dijo: ‘A mí no me gana nadie’. Ecuador, mi reina hermosa… abanico, falda, apartamento, plumas, arquitectura”, expresó Sevillano en sus historias de Instagram.

El entusiasmo de la colombiana quedó registrado en un video donde enfatizó: “Ecuador no dejó para nadie”, mientras alababa el traje y desempeño de Topic. Posteriormente, al observar el desfile de la representante de El Salvador, Sevillano comentó: “Está lindo, pero después de ver a Ecuador a mí ya nada me sorprende. A Ecuador le tienen que dar ese premio inmediatamente. Ecuador devoró, sembró y cosechó”.

El traje típico: un homenaje a la riqueza cultural y arquitectónica de Ecuador

El traje típico de Mara Topic, diseñado para rendir homenaje a la riqueza arquitectónica de Ecuador, incluía referencias al Monumento a la Mitad del Mundo y a las iglesias de San Francisco y Santo Domingo, íconos del Patrimonio Cultural del Centro Histórico de Quito.

El diseño sorprendió aún más cuando Mara desplegó la falda, revelando una pintura que representaba las tres regiones del país: costa, sierra y Amazonía. Además, el atuendo incorporaba elementos musicales andinos y detalles autóctonos de la cultura ecuatoriana, logrando un homenaje integral y majestuoso al país.

