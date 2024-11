Mara Topic: inspiración detrás de su traje típico en preliminar de Miss Universo

La noche preliminar de Miss Universo 2024 fue testigo de un momento único, cuando la representante de Ecuador, Mara Topic, deslumbró al público con su traje típico, una pieza de arte inspirada en el Centro Histórico de Quito y las iglesias, que reflejaba la riqueza cultural y arquitectónica del país.

¿Cuál fue la inspiración del traje típico de Mara Tópic?

Durante su paso por el escenario, Topic lució un traje inspirado en las emblemáticas iglesias de San Francisco y Santo Domingo, dos íconos de la arquitectura ecuatoriana, destacando la belleza colonial de sus ciudades.

El diseño del traje fue una obra que combinó elementos tradicionales con la esencia de la historia ecuatoriana. A lo largo del atuendo, se podían apreciar representaciones de las majestuosas de las iglesias, con detalles dorados y plateados que aludían a las influencias coloniales. Los colores vibrantes del traje en su falda parecían simbolizar la diversidad y la calidez del pueblo ecuatoriano en todas sus regiones.

"El Centro Histórico de Quito es la inspiración para este impresionante traje, con las iglesias de San Francisco y Santo Domingo como puntos focales. ¡Adéntrate en este corazón histórico de Ecuador! ¡Es vasto, hermoso e increíble! Gracias Ecuador", fueron las palabras de las presentadoras al describirlo.

El mensaje de Mara Topic antes de la preliminar de Miss Universo

Antes de la competencia, Mara Topic compartió un emotivo mensaje con sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde expresó su profunda gratitud por el apoyo recibido. "Hoy, en esta etapa tan importante, quiero abrirles mi corazón. No hay palabras suficientes para expresar lo agradecida que estoy con cada uno de ustedes. Ustedes han sido mi hogar en este viaje, la voz que me recuerda quién soy y de dónde vengo. Cada mensaje suyo, cada palabra de aliento, ha sido un impulso que me levanta cuando las dudas aparecen", escribió la ecuatoriana.

"Llevo sus sueños, sus ilusiones, sus esperanzas en mi pecho, y prometo que cada paso, cada sonrisa, llevará la esencia de toda mi gente. Gracias por creer en mí, por hacerme sentir que nunca estoy sola, y por ser la razón por la que sigo con tanta fuerza. Desde lo más profundo de mi corazón, GRACIAS ECUADOR."

Mara Topic, con Ecuador en todo momento

El traje de Mara no solo celebró la magnificencia de las iglesias San Francisco y Santo Domingo, sino que también fue un tributo a la identidad cultural del país. Mara Topic, quien ha sido elogiada por su elegancia y presencia en la competencia, llevó este atuendo con orgullo, destacando su amor por sus raíces y su compromiso de representar a Ecuador con dignidad.

