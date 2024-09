Sabrina Carpenter prepara un especial de Navidad en Netflix

Sabrina Carpenter, una de las estrellas emergentes más queridas de la industria musical, será la protagonista del primer especial navideño de Netflix para este 2024, titulado "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter". Este especial, que promete combinar música, humor y espíritu navideño, se estrenará el 6 de diciembre, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más esperados de la temporada.

Conocida por su versatilidad como cantante, actriz y compositora, Sabrina se ha ganado un lugar especial en el corazón de sus fanáticos a nivel global. Este especial navideño llega en un momento clave de su carrera, ya que Carpenter ha estado dominando las listas de éxitos con su álbum "Short 'n Sweet”, lanzado el 23 de agosto de este año. Su sencillo "Expresso" ha roto récords y le ha valido el premio a Canción del Año en los MTV Awards 2024.

Un toque navideño al estilo Sabrina

“A Nonsense Christmas” toma inspiración de su éxito "Nonsense" del álbum "emails i can’t send", lanzado en 2022. No es la primera vez que la cantante da un giro navideño a sus temas populares, y este especial no será la excepción. Según la información revelada por Netflix, el especial incluirá versiones festivas de algunos de sus mayores éxitos, junto con duetos exclusivos para esta producción.

El anuncio del especial llegó de la mano de un video publicado en las redes sociales de Netflix, donde se ve a Sabrina con un elegante vestido rojo de encaje, símbolo de las festividades, sonriendo a la cámara y lanzando una frase juguetona: “¿Esperabas a alguien más?”.

¿Qué podemos esperar de este especial?

Netflix ya ha adelantado que el especial será una mezcla de música y humor, aunque los nombres de los invitados aún no han sido revelados, la plataforma ha insinuado que habrá colaboraciones que sorprenderán al público, elevando aún más la anticipación.

Con el lanzamiento de su último álbum aún fresco en la memoria de sus seguidores, A Nonsense Christmas podría ofrecer una plataforma para mostrar remixes festivos de canciones como "Taste" y "Please Please Please". Además, dado el éxito de su albúm reciente y sus colaboraciones con artistas de renombre como Taylor Swift, no sería sorprendente que el especial incluye interpretaciones únicas que mantendrán a los fanáticos hablando durante toda la temporada.

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter no solo promete ser un éxito musical, sino también un espacio donde el espíritu navideño se combinará con la frescura y el estilo único de la artista.

