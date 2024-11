Sebastián Yatra debuta en Broadway con la obra Chicago

Sebastián Yatra (30) marcó un nuevo hito en su carrera al debutar oficialmente en Broadway. El lunes 25 de noviembre, Yatra subió al escenario como Billy Flynn en el musical Chicago, compartiendo escena con Bianca Marroquín, quien regresa al papel de Roxie Hart.

Sebastián Yatra apuesta por Bad Gyal para su regreso al urbano Leer más

El artista celebró este logro a través de su cuenta de Instagram, donde expresó: “Y cuando menos lo piensas, se vuelve realidad… Hoy hago mi debut en Broadway”, escribió. Su participación será en una temporada limitada que se extenderá hasta el 22 de diciembre.

En entrevistas recientes, Yatra recordó que su carrera artística comenzó en el teatro musical, siendo parte de una producción de High School Musical a los 12 años. Esta experiencia marcó el inicio de su interés por el canto. Sin embargo, confesó que inicialmente dudó en aceptar el rol en Chicago debido a compromisos previos con su gira musical.

“Al principio estaba poniendo excusas sobre el tiempo que requeriría prepararme para Broadway, pero al hablar con amigos cercanos me di cuenta de que la oportunidad estaba ahí y que no sabía si volvería a repetirse. Aunque me asustaba, eso lo hacía aún más emocionante”, señaló en una entrevista con el medio Broadway World. Yatra explicó que ha dedicado tiempo este año a clases de actuación y al perfeccionamiento de su técnica vocal para encarnar a Flynn de la mejor manera posible.

Más planes para Sebastián Yatra

Además, destacó el valor del trabajo en equipo que implica un montaje teatral. “Estoy emocionado de ser parte de un espectáculo que no gira en torno a mí. Como músico solista, el show suele depender de tus decisiones, pero aquí debes entender que para hacer un gran espectáculo, cada persona y cada elemento son igual de importantes. Esa perspectiva también la llevaré a mis próximas giras”, indicó.

Sebastián Yatra también participará en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s este jueves 28 de noviembre, sumando otro evento a su agenda de fin de año.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!