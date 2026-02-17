Tres sectores de Quito experimentaron cortes de agua: Esto dice Epmaps

En barrios de Guamaní, Solanda y Gualea hubo cortes de agua entre el 16 y 17 de febrero. Usuarios expusieron sus quejas

Desde el lunes 16 de febrero de 2026, en pleno feriado de Carnaval, varios sectores de la capital reportaron problemas con el suministro de agua potable. Solanda, Guamaní y la parroquia de Gualea registraron inconvenientes que fueron expuestos por los usuarios en redes sociales.

Por ejemplo, el usuario de la red social X, Carlos00713, escribió este 17 de febrero de 2026: “El Municipio sin previo aviso corta el agua en varis barrios de la capital. Desde a mañana de hoy no hay agua en todo le barro Balcón del Valle”.

Asimismo, Natalia Rivas, moradora de Solanda, publicó en X: “Hoy en La Isla, en Solanda, cortaron el servicio de agua potable sin anuncio previo. ¿Podrían al menos comunicar las causas y cuándo lo van a restablecer?”.

Otro usuario, David Toctaguano, expresó su malestar ese mismo 17 de febrero: “El caudal está bajando en varios sectores del sur de Quito, y tal parece que vamos a estar sin el servicio por varias horas por tercer día consecutivo. Pero ustedes no son capaces de informar a los afectados”.

EXPRESO solicitó una respuesta a la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps). El responsable de comunicación remitió cinco comunicados emitidos el 16 de febrero de 2026, en los que se detallan las razones de los cortes en puntos específicos de la ciudad, sin añadir información sobre la situación actual de los sectores afectados.

Los cortes en Guamaní

En Guamaní, las fuertes lluvias registradas el 15 de febrero de 2026 provocaron daños en la estación de bombeo Guamaní Medio. Según la Epmaps, el incidente ocasionó la suspensión del servicio en 24 barrios, entre ellos La Trinidad, Plan Victoria y La Florencia.

A esta situación se sumó la rotura de una tubería que abastece al tanque José Peralta, también en Guamaní, lo que amplió el número de sectores afectados. Entre estos se encuentran La Dolorosa, Tepeyac y Héroes de Paquisha.

Además, el 16 de febrero la empresa municipal informó que, debido al aumento del caudal, “su personal operativo se ve en la obligación de postergar la conclusión de los trabajos de reparación”.

En el sur de la ciudad se registró otra interrupción del servicio. En el caso de Solanda, la empresa indicó que una rotura en una conexión domiciliaria provocó el corte de agua en más de 12 sectores del barrio.

El corte de agua en Gualea

La empresa municipal señaló el 16 de febrero de 2026 que existía “alta turbiedad en la fuente de agua cruda que abastece a la planta de tratamiento”. Por esta razón, el servicio fue suspendido hasta que mejoraran las condiciones de calidad del agua.

Los barrios afectados fueron El Porvenir, Bellavista, Manchuri, Vista Hermosa, Urcutambo, Las Islas, San José de los Galos y Gualea Cruz. La Epmaps informó que el servicio se restablecería durante la noche de ayer.

