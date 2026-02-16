Las recientes remodelaciones o mantenimientos en el Palacio de Carondelet: cuáles son

La inversión en la remodelación de tres baños en el Palacio de Carondelet ha provocado críticas

La inversión de 113.319,85 dólares para la remodelación de tres baños del Palacio de Carondelet ha provocada varias reacciones a favor y en contra. Quienes están a favor defienden la gestión administrativa del Ejecutivo, mientras que los que están en contra creen que es un inversión innecesaria tomando en consideración las necesidades que tiene el país.

El Palacio de Carondelet, que data de la época de la colonia cuando lo que ahora es Ecuador era lo que se conoció como la Real Audiencia de Quito, ha sufrido remodelaciones o mantenimientos para su conservación y adecuación a la época. Estas son algunas de las últimas remodelaciones o mantenimientos de la que ha sido objeto la sede del Ejecutivo de Ecuador:

1. Obras de mantenimiento e impermeabilización en los años 2022 y 2023: Fueron mantenimiento general incluyendo impermeabilización de cubiertas, pintura de fachada hacia calle Espejo y trabajos protectores con estructuras metálicas temporales. Costo: cerca de 200.000 dólares.

2. Readecuación de la residencia presidencial en el 2021: Readecuaciones completas de espacios para residencia presidencial y zonas internas, incluyó mejoras estructurales y funcionales. Costo: 800.000 dólares (valor asumido por el presidente en funciones, Guillermo Lasso).

3. Reparación de sistema eléctrico en el 2023: Reparación del sistema eléctrico e iluminación en patios centrales del Palacio. Costo: 7.013,69 dólares.

4. Mantenimiento de piletas y pintura exterior en 2023. Costo: 11.729,97 dólares.

Información histórica del Palacio de Carondelet

Entre el año 1799, según información de la Presidencia, con la llegada del barón Francisco de Carondelet como presidente de la Real Audiencia de Quito, inició un proceso de remodelación del edificio. A lo largo de los años, el edificio ha sufrido varias remodelaciones, demoliciones internas y adecuaciones manteniendo la fachada.

Página del Sercop está en mantenimiento

En medio de la polémica por la inversión en la remodelación de tres baños del Palacio, la página web del Servicio de Contratación Pública (Sercop) está en mantenimiento. Hasta la publicación de esta nota, la página seguí registrando un mensajes cuando se intenta ingresar al Sistema Oficial de Contratación Pública. "Les informamos que en estos momentos estamos llevando a cabo un mantenimiento programado a nuestras aplicaciones informáticas. Este proceso es fundamental para garantizar el óptimo funcionamiento de nuestros sistemas y mejorar la experiencia del usuario", reza parte del mensaje.

