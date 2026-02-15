Café de Quito se reivindica en Coffee Fest Madrid

Es un referente de producción sostenible en el festival más importante de Europa

Procedente de la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino, la marca Café de Quito se ha presentado por primera vez en el Coffee Fest Madrid 2026, el principal evento europeo dedicado a la cultura del café de especialidad, donde la capital ecuatoriana ha reivindicado su grano como un referente en producción local, sostenible y respetuosa con el entorno y la tradición.

"El Café de Quito se expresa por sí mismo, no requiere aditivos para hacer sentir al paladar", ha explicado a EFE Alejandra Ordóñez, gerente general de Quito Turismo, la oficina municipal de promoción turística de la ciudad e impulsora de este producto lanzado a finales de 2025.

Para Ordoñez, una de las principales cualidades de este café es su carácter sostenible, ya que se produce en una región protegida y con un volumen limitado que permite preservar el ecosistema, mantener la extensión actual de las explotaciones y garantizar una producción tradicional vinculada también al turismo.

"Ecuador cuenta con siete reservas de la biosfera y esto es importante para el territorio", ha recordado durante la entrevista, por lo que la elaboración de este tipo de productos exige criterios estrictos de producción, y eso se traduce en que el Café de Quito no sea "un café de gran volumen, sino un producto único, vinculado a un entorno de enorme biodiversidad".

Cultivado a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, este "café de altura" busca con su presencia en Madrid no solo conquistar el paladar europeo, sino también convertirse en una tarjeta de visita al Chocó Andino, a la biodiversidad quiteña y a la capital ecuatoriana, a donde llega, según ha asegurado Ordóñez, el 80 % de los turistas del país.

Además, este grano cuenta con una valoración de hasta 84 puntos según los estándares de la Specialty Coffee Association (SCA), lo que implica que sea un café de especialidad considerado como "muy bueno", con la que aspiran a posicionarse en este segmento en España y en Europa.

"El café de Quito es versátil, es un café para socializar, para enamorarse, para encontrarse, para diseñar proyectos, para trabajar", ha subrayado Ordóñez, quien confía en que así lo perciba el consumidor europeo.

El chocolate Paccari también estuvo presente

Junto al café, el chocolate de Paccari se presenta como un complemento a este grano y como otro de los activos gastronómicos de la capital ecuatoriana en la feria, celebrada en IFEMA Madrid.

"El café y el cacao son plantas hermanas", ha señalado a EFE José Páez, responsable en España de Paccari, fundada en 2002 por Santiago Peralta, quien ha destacado que en Ecuador se concentra cerca del 70 % del banco genético mundial del cacao.

Esta firma es el chocolate oficial del Museo del Prado en Madrid y del Fútbol Club Barcelona, y es utilizado por chefs como Martín Berasategui, María José San Román o Paco Pérez, además de acumular más de 450 premios concedidos por la International Chocolate Awards y el reconocimiento de chocolate más ético del mundo, según el ranking de Ethical Consumer.

El chocolate, elaborado en Quito a partir de pequeños productores de distintas regiones del país, se selecciona "semilla por semilla", según explica Páez, es vegano y también responde a criterios de sostenibilidad social, incluyendo la reducción del peso de los sacos de cacao para facilitar el trabajo agrícola y fomentar una cadena productiva más justa.

De esta forma, para la gerente de Quito Turismo -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, la presencia conjunta de café y cacao en Madrid contribuyen a compartir una parte de Quito y del Chocó Andino a través de sus sabores, y también mediante la historia, la biodiversidad y un modelo de que prioriza la producción sostenible.

