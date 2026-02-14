Ecuador corrige errores del acuerdo con Emiratos y espera luz verde de la Corte

El Gobierno entregó a la Corte Constitucional la fe de erratas del acuerdo de inversiones con Emiratos Árabes Unidos

El Gobierno nacional inició la corrección de los errores ortográficos detectados en el acuerdo de inversiones firmado entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, un paso que busca destrabar el trámite pendiente en la Corte Constitucional del Ecuador.

El documento, que ingresó a la Corte el pasado 31 de diciembre, permanecía a la espera de dictamen debido a cinco inconsistencias de redacción, entre ellas la mención equivocada de “Estados Árabes Unidos” en lugar del nombre oficial del país. Ante esta situación, el Ejecutivo solicitó a la jueza Claudia Salgado, quien sustancia la causa, un plazo de 15 días para realizar conjuntamente las correcciones con la contraparte emiratí.

El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrerías, ya entregó la fe de erratas ante la Corte. En el documento se detallan los cambios efectuados en las versiones en español, inglés y árabe, precisando que no se altera el contenido de fondo del acuerdo de inversiones. Con esta entrega, se espera que la jueza elabore el proyecto de dictamen que posteriormente será sometido a votación del pleno, según Ecuavisa.

El pronunciamiento del máximo órgano constitucional deberá determinar si el presidente puede continuar con el trámite para la entrada en vigencia del tratado o si, por su naturaleza, requiere pasar por la Asamblea Nacional.

El sector productivo apoya el acuerdo

La expectativa en torno al acuerdo es alta. La Corte ha recibido más de 100 escritos de respaldo, entre ellos los presentados por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), el Comité Empresarial Ecuatoriano y diversas cámaras y asociaciones productivas, que consideran estratégico el acercamiento con el mercado del Medio Oriente.

Durante su participación en el World Government Summit, en Dubái, el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, destacó la importancia de fortalecer los vínculos comerciales con Emiratos. Señaló que ese país constituye un “hub logístico clave” para proyectar los productos ecuatorianos hacia otros mercados de la región y adelantó que se preparan anuncios relacionados con un nuevo acuerdo comercial bilateral.

Según el Ministerio de Producción, el 98 % de los productos ecuatorianos negociados ingresará al mercado emiratí con acceso preferencial y el 75 % lo hará de manera inmediata con arancel cero. Entre los bienes que pasarán del 5 % al 0 % de arancel constan rosas frescas, hortalizas congeladas, atún procesado, cacao en grano, mineral de cobre, residuos metálicos y tableros de madera.

En total, 5.827 productos agrícolas e industriales tendrían acceso inmediato con arancel cero, ampliando la presencia ecuatoriana en un mercado estratégico y de alto poder adquisitivo. Para el Gobierno, este acuerdo no solo fortalecerá las industrias nacionales, sino que abrirá nuevas oportunidades de exportación y generación de empleo, en medio de los 15 procesos de negociación comercial e inversión que actualmente impulsa el país.

