Gobierno comprará 20 mil toneladas de arroz tras caída de exportaciones a Colombia

Días atrás los arroceros enviaron un manifiesto con cuatro puntos y uno de ellos era la compra del grano a costo oficial

El presidente Daniel Noboa en la visita en Daule a los agricultores.

El presidente Daniel Noboa visitó Daule para entregar a los arroceros maquinaria agrícola, paquetes tecnológicos para el agro. En el discurso anunció la compra de 20 mil toneladas de arroz en cáscara hasta inicios del mes de mayo.

La semana pasada los agricultores en Santa Lucía presentaron un manifiesto con cuatro punto, uno de ellos es precisamente que el Gobierno compre directamente al productor unas 60.000 toneladas del grano. Además de que se crea puntos de almacenamiento, como que se controle a las piladoras para que paguen el precio mínimo de sustentación. "Se ha anunciado que se comprará el arroz sin intermediarios y que se va sancionar a quienes no cumplar con pagar el precio mínimo de sustentación", dijo a Diario EXPRESO José Luis García, coordinador de la Defensa del Agricultor.

Los agricultores estiman que la compra de 20.000 toneladas va a ayudar en algo tomando en cuenta de que no han logrado exportar la gramínea a Colombia en la cantidad quehacían antes.

Los arroceros aspiran a una nueva reunión con Noboa

Ahora se espera que se cumpla lo prometido. Manuel Rosales opinó que espera que los precios mejoren, ya que el agro está totalmente afectado porque no se paga el precio oficial de la saca de arroz en cáscara.

“Esperamos la ayuda del Gobierno para salir de esta crisis, ya que actualmente el quintal de arroz pilado está en 23 dólares. El agro ya no aguanta más”, detalló Rosales, agricultor del recinto Los Quemados de Daule.

Por su parte, el presidente Noboa expresó que Daule es tierra agrícola y ganadera que mueve la economía del país.

“No podemos permitir que se aprovechen de nuestros pequeños productores arroceros. La piladora que no cumpla con los agricultores será cerrada por el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Agricultura”, recalcó el mandatario.

Pese a la visita en territorio del presidente Noboa, los agricultores esperan una cita con él para analizar los otros puntos. “Esperamos que todo mejore, ya que anunció que va a comprar la cosecha hasta mayo. Queremos una reunión con él en Quito para que nos escuche, porque la entrega de maquinaria y kits agrícolas no es la solución a nuestra crisis”, enfatizó Carlos Ocaña, del recinto Las Islas de Daule.

