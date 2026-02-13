Lo hizo como parte de la reactivación progresiva de sus servicios y para “fortalecer” la reactivación del sector automotriz

La ANT habilitó los procesos de matriculación de autos nuevos en cuatro ciudades.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) habilitó desde el pasado 12 de febrero los procesos de matriculación de autos nuevos en cuatro ciudades del país: Cuenca, Loja, Riobamba y Ambato.

A través de un comunicado, la entidad indicó que habilita este servicio con el objetivo de agilizar los trámites de tránsito y fortalecer la reactivación del sector automotriz, cuyo gremio venía reclamando que, por el cierre de las oficinas de la ANT, se bloqueaban los procesos de compra y venta de vehículos nuevos y usados. Lo que tenía un impacto económico negativo en ese sector.

La ANT cerró todas sus oficinas en el país, el pasado 30 de enero, tras allanamientos vinculados al caso “Jaque”, una investigación de la Fiscalía por presunta delincuencia organizada y corrupción dentro de la entidad.

¿Cómo afecta al sector automotor?

Aunque el Gobierno explicó que la suspensión buscaba facilitar las investigaciones y proteger información clave, el sector automotor y la ciudadanía, se quejó de inmediato de que con dicha suspensión se paralizaron trámites como la emisión de licencias, matrículas y otros servicios vehiculares.

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) ya había exhortado al Gobierno Nacional al pronto restablecimiento de los servicios esenciales de la ANT como la homologación vehicular, la emisión de matrículas, el registro de unidades de transporte, la calificación y otorgamiento de licencias de conducir, así como la emisión de certificados y la gestión de infracciones.

