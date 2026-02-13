Más aerolíneas aumentan sus frecuencias de vuelos para conectar a Ecuador con EE.UU.

Una mayor demanda de vuelos hacia varios destinos de EE.UU. motiva a algunas aerolíneas a incluir al país en su plan de expansión y presencia en el mercado. American Airlines volvió a operar, desde este 12 e febrero de 2026, dos vuelos diarios entre Miami y Guayaquil. United Airlines aplica igual estrategia para aumentar su oferta entre Quito y Houston.

¿Cuánto vale la rosa de Ecuador en EE.UU. por San Valentín tras un arancel del 21%? Leer más

En el marco de la celebración de 35 años de servicio, American Arilines anunció un aumento de dos vuelos hacia la ciudad de Miami. Este incremento, dijo la firma es una respuesta al incremento de capacidad y frecuencias por parte de las demás aerolíneas tanto norteamericanas y ecuatorianas.

Nocolás Larenas, experto en temas aéreos y quien toma el pulso de este mercado a diario, recordó que con esta media la compañía recupera su oferta en Ecuador con 28 frecuencias semanales; no obstante, dijo, aún está lejos de alcanzar los 42 vuelos en total que llegó a tener. En noviembre del año pasado, la firma incrementó también dos vuelos entre Quito y esta misma ciudad.

RELACIONADAS Aerolíneas hacen un cierre exitoso de carga de flores por temporada de San Valentín

United Airlines conecta a Ecuador con Houston

Paralelo a este anuncio, United Airlines lanzó también su estrategia para consolidar su presencia en el país. Desde el próximo 29 de marzo, la empresa aumentará sus vuelos semanales de siete a nueve, un incremento del 35 %, alcanzando 27.000 asientos más para los viajeros entre Ecuador y Estados Unidos para este año.

Ecuador se prepara para un Carnaval récord: ocupación hotelera superaría el 54 % Leer más

En octubre del año pasado, otras aerolíneas como Avianca, ya recurrieron a una medida similar. La compañías anunció que duplicará su operación directa entre Ecuador y Estados Unidos, pasando de 14 a 26 frecuencias semanales, con la operación de 12 frecuencias adicionales a Nueva York y Miami.

Vuelos baratos entre EE.UU. y Ecuador

Una mayor participación de empresas en el mercado local genera una mayor competencia que incide en los precios y en un mejor servicio. Larenas, en su portal NL da cuenta de ello, tras mencionar lo barato que están los vuelos si se cotizan para mayo próximo.

Una mayor oferta en el mercado, sumado a la baja temporada de ese mes, permite que un pasajero pueda volar entre Guayaquil y Nueva York, a costos que van entre los $ 319 y $ 325.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ