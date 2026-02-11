Aerolíneas hacen un cierre exitoso de carga de flores por temporada de San Valentín

El amor tiene logística. En las semanas previas al 14 de febrero, las principales aerolíneas de carga de la región cerraron sus operaciones de San Valentín 2026 con un balance récord: más de 40.000 toneladas de flores transportadas desde Colombia y Ecuador hacia los principales mercados de consumo del mundo, especialmente Estados Unidos y Europa.

La temporada, considerada una de las más exigentes para la industria florícola regional, movilizó cientos de vuelos cargueros con rosas, claveles y otras flores frescas que recorren miles de kilómetros para llegar a tiempo a los consumidores. En este mercado, Avianca Cargo y LATAM Cargo fueron los grandes protagonistas de esta operación logística de escala industrial.

LATAM Cargo: cuarto año consecutivo liderando el mercado

Por cuarto año consecutivo, LATAM Cargo afianzó su posición en el transporte aéreo de flores desde Colombia y Ecuador, movilizando más de 24.000 toneladas hacia Estados Unidos y Europa durante la temporada de San Valentín 2026.

Para atender la alta demanda, dice la firma, se tuvo que desplegar una operación intensiva de tres semanas con cerca de 430 frecuencias desde Bogotá, Medellín y Quito, garantizando tiempos de entrega, cuidado del producto y conectividad directa hacia el mercado norteamericano, principal destino del volumen transportado. De ese total, aproximadamente 12.000 toneladas tuvieron origen en Ecuador, mientras que más de 12.300 toneladas fueron movilizadas desde Colombia.

"San Valentín es una de las temporadas más exigentes para la industria de la flor en la región y, por cuarto año consecutivo, volver a liderar este mercado refleja directamente la confianza que nuestros clientes depositan en LATAM Cargo. Nuestro rol como partner de la industria no se limita sólo a fechas específicas: acompañamos a nuestros clientes durante todo el año, asegurando capacidad, flexibilidad operativa y un servicio confiable cuando más lo necesitan", dijo Claudio Torres Faini, Director Comercial Sudamérica, LATAM Cargo Group.

Avianca Cargo: una de cada tres flores colombianas exportadas a EE.UU.

Avianca Cargo, por su parte, reportó el transporte de 19.000 toneladas de flores colombianas y ecuatorianas hacia Estados Unidos, consolidando su posición con una operación de alta capacidad y alcance. La aerolínea operó cerca de 320 vuelos cargueros hacia destinos clave como Miami y Los Ángeles, e invirtió en mejoras de infraestructura y un aumento de más del 30% en su fuerza laboral para respaldar el pico de demanda.

Respaldada por una flota conjunta de 9 aeronaves A330F, operadas en coordinación con Avianca Cargo México, la compañía duplicó su capacidad de carga desde Colombia y triplicó su capacidad desde Ecuador. Un elemento distintivo de la temporada fue la alianza con Amazon Air Cargo, que aportó 80 de los 320 vuelos operados, reforzando la red de distribución hacia el mercado norteamericano. El resultado le permite afirmar que una de cada tres flores colombianas exportadas a Estados Unidos fue transportada por Avianca Cargo durante San Valentín 2026.

"Para la temporada de San Valentín 2026, fortalecimos nuestra operación para ofrecer la capacidad, confiabilidad y consistencia de las que dependen nuestros clientes durante el pico más crítico de la industria. Hoy, una de cada tres flores colombianas exportadas a Estados Unidos fue transportada por Avianca Cargo, ratificando nuestro liderazgo tras movilizar 19.000 toneladas de flores en total. Este resultado también es posible gracias al trabajo articulado con nuestros aliados estratégicos en toda la cadena logística", señaló Diogo Elias, CEO de Avianca Cargo.

