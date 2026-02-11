Empresas privadas retoman la inversión a largo plazo en el mercado bursátil

La recuperación económica de 2025, impulsada por mayores niveles de liquidez y bajas tasas, tuvo una repercusión importante en el mercado bursátil que, esta vez, además del aporte del sector público, pudo nutrirse de una mayor participación de empresas privadas que apostaron por un retorno a este mercado para hallar financiamiento.

Según cifras de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), las transacciones crecieron un 16 %, al pasar de $ 15.752 millones a $ 18.223 millones. Si bien la emisión de bonos estatales -que subió de $ 1.234,7 millones a $ 2.376 millones- consolidó al Estado como su principal protagonista, el parqué también demostró en 2025 ser una pieza clave para financiar proyectos empresariales.

Las obligaciones corporativas (un papel de largo plazo, a más de un año), que en 2024 llegaron a tener una contracción del 20 %, lograron recuperarse y alcanzar los $ 958 millones, un crecimiento del 80 %. Las titularizaciones, en cambio, pasaron de $ 319 millones a $ 411 millones, un incremento del 30 %; mientras que el papel comercial (a corto plazo) pasó de $ 775 millones a $ 848 millones, apenas un 9,4 % más.

Héctor Almeida, gerente Legal de la BVQ, atribuye estos resultados a las mejores condiciones del mercado, pero también a un mayor nivel de confianza por parte de empresas e inversionistas, que el año pasado optaron por emitir o adquirir títulos con vencimientos promedio de entre cuatro y cinco años, un comportamiento que se traduce en mayor inversión, producción y crecimiento. “Mientras mayor es el nivel de confianza en el sistema, en el mercado, en la estabilidad jurídica que se pueda dar a los inversores, los plazos de fondeo crecen”, dice.

En esto coincide Martha González, gerente general de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), que el año pasado movió el 45 % de las transacciones a nivel nacional. No obstante, incluye a la cultura bursátil como otro factor clave para el crecimiento de este mercado. El trabajo de educar y difundir sobre las bondades de los diferentes instrumentos de inversión ha permitido que más empresas decidan optar por alternativas de financiamiento distintas a las que ofrece la banca tradicional. “Con esta hoja de ruta, sembramos la semilla que ya hemos cosechado porque en 2025 hemos tenido el mejor año de la historia del mercado de valores... Hoy tenemos más empresas que están confiando; incluso, muchos de los inversionistas que estuvieron fuera del mercado durante años han regresado, y eso es producto de la confianza”, asegura.

EMISORES El año pasado a nivel nacional hubo

390 emisores de títulos en busca de financiamiento,

versus los 384 del 2024.

En ese intento de fortalecer la atención al mercado privado, ambos mencionan que también se ha trabajado en promover el desarrollo de nuevos productos, como las cuotas de fondos colectivos. En 2024, en su año de lanzamiento, este instrumento sumó $ 6,4 millones, para cerrar 2025 con $ 72,8 millones.

No obstante, la participación del sector privado en el parqué bursátil continúa siendo baja. Ismael Véliz, experto del mercado bursátil observa que aún es un 13 %, frente al 87 % que hoy mueve el sector público y el financiero, aunque este último captó menos recursos (los certificados de depósito pasaron de $ 3.967 millones a $ 3.383 millones, un 14,7 % menos). Para el analista esta brecha de participación es una señal de que aún hay mucho por trabajar. Insiste en la posibilidad de ver, en el futuro, a ambas bolsas fusionadas, con una regulación más expedita y real.

Algunos actores de este mercado aún se quejan por los tiempos que tardan los organismos de control en autorizar papeles a corto plazo. O lo onerosos que, creen, podrían ser ciertos costos de mantenimiento de las empresas en el Catastro Público y en las bolsas de valores, en comparación con el servicio que se recibe.

