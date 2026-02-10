El Gobierno disuelve a Pro Ecuador y traslada sus funciones a Producción

La promoción de exportaciones e inversiones en el país estará a cargo del Viceministerio de Promoción

A través de un Decreto Ejecutivo, el pasado 9 de febrero, el Gobierno Nacional anunció la disolución del Instituto de Promoción del Ecuador Pro Ecuador, la entidad encargada de la promoción de exportaciones e inversiones del país.

Las competencias que, hasta ahora eran de Pro Ecuador (promoción de exportaciones, atracción de inversiones y apoyo a empresarios), según el Decreto, se integrarán a la estructura orgánica del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, pero serán asumidas por un nuevo departamento denominado Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

Este viceministerio tendrá, entre otras tareas, posicionar y promover la oferta de bienes y servicios de Ecuador en el exterior; impulsar la participación del capital internacional en el país; promocionar la oferta exportable de Ecuador; promocionar al país ante el mundo como un destino turístico; e impulsar la inversión estratégica internacional en los sectores cuya promoción sea de interés nacional.

El Ministerio asume todos los planes y proyectos

El Ministerio de Producción además asumirá todos los planes y proyectos, así como los derechos y las obligaciones contractuales que tenía Pro Ecuador. También se transfieren todos los muebles e inmuebles, activos y pasivos. Todo, una vez el proceso de absorción haya concluido.

Según menciona el Gobierno en dicho Decreto, la decisión no generará impacto presupuestario negativo para el Presupuesto General del Estado, ni implicará incremento en el gasto del Ministerio de Producción.

El cierre de la entidad se produce en medio de un debate sobre la eficiencia de las instituciones públicas y la necesidad de reducir gastos estatales.

