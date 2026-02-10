Crisis del arroz en Ecuador: ¿Por qué no se respeta el precio mínimo de sustentación?

Productores denuncian que piladoras pagan entre 20 y 25 dólares por saca y no el precio mínimo que es de hasta 36 dólares

Decenas de productores de arroz del cantón Santa Lucía y Daule se reunieron el lunes 9 de febrero de 2026 para presentar un manifiesto en el que exigen al Gobierno nacional el respeto al precio mínimo de sustentación del arroz, una demanda que, aseguran, se ha incumplido de forma sistemática durante el último año, profundizando la crisis del sector arrocero.

Los agricultores solicitan que se pague el precio oficial de la saca de arroz de 220 libras, fijado en 34 dólares para el grano corto y 36 dólares para el grano largo. Sin embargo, denuncian que actualmente las piladoras están pagando entre 20 y 25 dólares por saca, valores que no cubren los costos de producción y colocan a miles de familias campesinas al borde de la quiebra. Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Producción Agrícola de Ciclo Corto (Asopracort), señaló que las pérdidas bordean los 100 millones de dólares, afectando principalmente a los pequeños productores

Pero, por qué las piladoras están pagando menos, según los agricultores. Diario EXPRESO solicitó la opinión a la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador, pero su representante indicó que hablaría cuando se desocupe unas reuniones que está atendiendo y hasta el momento que escribió esta nota todavía no podía responder la pregunta periodística. Entonces se planteó la misma interrogante a los productores del arroz. Jorge Suárez, agricultor y vocero del Frente de Organizaciones Sociales Agrícolas de Santa Lucía y Palestina, explicó que una de las principales razones de esta distorsión de precios es el excedente de arroz que no ha podido salir del país. Recordó que, históricamente, Ecuador exporta alrededor de 80 mil toneladas de arroz al mercado colombiano, pero el año pasado apenas se lograron vender 20 mil toneladas debido a problemas de producción en Colombia y al deterioro de las relaciones comerciales.

“Tenemos cerca de 60 mil toneladas que no han salido, y ahora, con la ruptura de relaciones con Colombia, alrededor del 30 % de los arrozales está estancado. Ese arroz no se ha podido mover”, señaló Suárez.

No obstante, el dirigente aclaró que el problema no se limita únicamente al excedente. A su criterio, la raíz del conflicto está en la falta de control sobre el precio del arroz pilado en el mercado interno. Indicó que, mientras a los productores se les paga por debajo del precio mínimo de sustentación, en los supermercados la libra de arroz se vende entre 60 centavos, 80 centavos e incluso hasta un dólar.

Agricultores piden precio mínimo para arroz pilado

“Si se fijara un precio del arroz pilado, el sector industrial estaría en capacidad de pagar el precio mínimo de sustentación al agricultor”, afirmó. Además, descartó que el problema esté en los intermediarios, ya que, según explicó, las grandes cadenas de supermercados negocian de manera directa con las piladoras. “El intermediario ya no existe en esa cadena. El problema es que no quieren fijar precios y, aun cuando el arroz está barato en el campo, en los supermercados ha subido”, enfatizó.

Suárez también alertó sobre la falta de una política de reservas estratégicas de alimentos. Señaló que Ecuador no cuenta con una reserva estatal de arroz que garantice el abastecimiento en situaciones de emergencia, como ocurrió durante la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, planteó la necesidad de reactivar y fortalecer los centros de acopio estatales en zonas arroceras como Daule y Babahoyo, como una medida estructural para estabilizar el mercado y proteger tanto a productores como a consumidores.

En cuanto al plazo de ocho días que los agricultores han dado al Gobierno para obtener respuestas, el vocero aclaró que no se trata de una expectativa de solución inmediata, sino de una medida de presión para abrir un diálogo directo al más alto nivel. “No queremos seguir reuniéndonos con el Ministerio de Agricultura. El año pasado tuvimos cerca de 20 reuniones y nunca pasó nada. Queremos hablar directamente con el presidente para encontrar una solución definitiva”, sostuvo.

Los productores también anunciaron que no participarán en mesas técnicas ni en reuniones provinciales, al considerar que estas instancias no han dado resultados. Asimismo, rechazaron los denominados “kits agrícolas” que entrega el Gobierno, calificándolos como una política fallida que se aplica desde hace más de 15 años. “No queremos kits ni ayudas temporales. Lo único que pedimos es un precio justo por nuestro producto”, concluyó Suárez.

Los cuatro puntos del manifiesto

Compra estatal de al menos 69.000 toneladas de arroz paddy para conformar una reserva estratégica nacional.

Archivo del proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario, por considerar que elimina los precios mínimos de sustentación.

Eliminación de los kits agrícolas, a los que califican como una política fracasada durante más de 15 años.

Construcción urgente de dos plantas de secado y almacenamiento, de 30.000 toneladas cada una, en Daule y Babahoyo, zonas que concentran cerca del 90 % de la producción nacional de arroz.

