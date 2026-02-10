La Macrorrueda 2026 unirá pequeños productores con los gigantes del retail

La Cámara de Comercio de Guayaquil prepara el evento abierto a pequeños y grandes empresarios, para el 22 de abril

Foto referencial de un encuentro de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) anuncia la realización de su Macrorrueda de Negocios Multisectorial 2026, a celebrarse en abril. Se trata de “un espacio diseñado para democratizar las oportunidades comerciales en el país”, menciona en un comunicado el gremio que espera con el encuentro romper las barreras de acceso al mercado.

El evento de la CCG actúa como el puente que une la oferta y la demanda, permitiendo que emprendedores y productores pequeños se sienten frente a frente con los gigantes del retail y la industria. La Macrorrueda logra crear un espacio de interacción entre proveedores y compradores para generar nuevas oportunidades de negocio, construir vínculos comerciales y posibles encadenamientos en un mismo lugar y de forma efectiva.

"Queremos que ese productor de cuero en Ambato, que hoy ve lejano llegar a las perchas de una gran zapatería en Guayaquil, tenga la oportunidad real de cerrar un contrato de distribución”, afirma Miguel Ángel González, presidente del gremio.

El evento tendrá lugar el próximo 22 de abril, de 09:00 a 18:00, en el Salón Isabela del Hotel Hilton Colón y está abierta a inscripciones para grandes y pequeños empresarios del país.

La dinámica del evento

De acuerdo con el comunicado de la Cámara, la jornada no solo se trata de ventas, sino de crecimiento estratégico. Por ejemplo, habrá más de 2.000 citas de negocios: reuniones B2B (empresa a empresa) previamente programadas y perfiladas según los intereses de cada participante.

También se planifica un networking de alto nivel: un espacio permanente para intercambiar contactos y generar alianzas estratégicas.

Habrá conferencias con expertos, tales como charlas magistrales sobre tendencias de mercado, negociación y escalabilidad empresarial; y exposición comercial, con stands de empresas líderes que mostrarán lo último en innovación y servicios.

