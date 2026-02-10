Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

agricola
Visa de trabajo para EE.UU.: Requisitos para ecuatorianos en labores agrícolasTomado de NYT

Visa de trabajo para EE.UU.: Requisitos para ecuatorianos en labores agrícolas

Los ecuatorianos pueden migrar y trabajar de forma legal a Estados Unidos, bajo la visa H-2A

Los ecuatorianos tienen la posibilidad de migrar y trabajar legalmente en Estados Unidos, gracias a la visa H-2A, destinada a trabajadores temporales o estacionales en el sector agrícola estadounidense, en áreas como siembra, cosecha y ganadería.

Te puede interesar Requisitos para el crédito Miti-Miti 2026: ¿Cómo aplicar a una vivienda?

Esta visa permite a los ecuatorianos permanecer legalmente en Estados Unidos por un periodo de entre 2 a 10 meses, aunque renovable hasta un máximo de tres años, pero no permite cambiar de empleador libremente; está vinculada al contratista que la solicitó.

AMAZON

Italia inspecciona centros de Amazon por vigilancia y tratamiento de datos

Leer más

La visa H-2A fue creada en 1952, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permitía traer trabajadores extranjeros para labores temporales, tanto agrícolas como no agrícolas, para cubrir la falta de mano de obra en el campo estadounidense.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar a esta visa?

Los requisitos para acceder a esta visa incluyen pasaporte vigente, experiencia agrícola demostrable, no tener antecedentes penales y contar con una oferta de trabajo firmada por un empleador de EE. UU.

El empleador, quien necesita la mano de obra, presenta la solicitud ante el Departamento de Trabajo de EE.UU. y luego ante USCIS. Solo después de la aprobación, el trabajador puede aplicar a la visa en el consulado.

El trabajador ecuatoriano debe acudir a la Embajada o Consulado de EE.UU. en Ecuador con la petición aprobada y presentar el pasaporte vigente, formulario DS 160 y comprobante de cita.

RELACIONADAS

¿Qué cubre el trabajo?

Una vez obtenido el empleo, el empleador debe cubrir los gastos para al ecuatoriano, como el transporte desde Ecuador hasta el lugar de trabajo y de regreso. Además, deberá proveerle alojamiento gratuito en EE.UU.; un salario mínimo conforme al “Adverse Effect Wage Rate” (tarifa oficial fijada por el Departamento de Trabajo); y los gastos de reclutamiento y trámites (que no pueden ser cobrados al trabajador).

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Sesión del Concejo de Quito no incluyó tratamiento del río Monjas este 10 de febrero

  2. Godoy habla sobre impedimento legal de Villacís: "Tenía una prohibición para ejercer"

  3. ¿Es legal mojar en Carnaval? Multas y sanciones en Guayaquil y Quito

  4. Día Mundial de las Legumbres: precios actuales en mercados de Ecuador

  5. Guschmer: Aquiles Álvarez "tendrá que contestar sobre el dinero en fundas"

LO MÁS VISTO

  1. Estudia gratis en Guayaquil: becas para 29 carreras de tercer nivel disponibles

  2. China desplaza a Canadá y gana espacio en la industria minera de Ecuador

  3. Tensión comercial Ecuador-Colombia: impacto de la denuncia a Ecuador ante la CAN

  4. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, es detenido en operativo del Caso Goleada

  5. Al patrimonio de Andrés Fantoni le fue bien desde que está en el CPCCS

Te recomendamos