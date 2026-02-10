Visa de trabajo para EE.UU.: Requisitos para ecuatorianos en labores agrícolas

Los ecuatorianos pueden migrar y trabajar de forma legal a Estados Unidos, bajo la visa H-2A

Los ecuatorianos tienen la posibilidad de migrar y trabajar legalmente en Estados Unidos, gracias a la visa H-2A, destinada a trabajadores temporales o estacionales en el sector agrícola estadounidense, en áreas como siembra, cosecha y ganadería.

Esta visa permite a los ecuatorianos permanecer legalmente en Estados Unidos por un periodo de entre 2 a 10 meses, aunque renovable hasta un máximo de tres años, pero no permite cambiar de empleador libremente; está vinculada al contratista que la solicitó.

La visa H-2A fue creada en 1952, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permitía traer trabajadores extranjeros para labores temporales, tanto agrícolas como no agrícolas, para cubrir la falta de mano de obra en el campo estadounidense.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar a esta visa?

Los requisitos para acceder a esta visa incluyen pasaporte vigente, experiencia agrícola demostrable, no tener antecedentes penales y contar con una oferta de trabajo firmada por un empleador de EE. UU.

El empleador, quien necesita la mano de obra, presenta la solicitud ante el Departamento de Trabajo de EE.UU. y luego ante USCIS. Solo después de la aprobación, el trabajador puede aplicar a la visa en el consulado.

El trabajador ecuatoriano debe acudir a la Embajada o Consulado de EE.UU. en Ecuador con la petición aprobada y presentar el pasaporte vigente, formulario DS 160 y comprobante de cita.

¿Qué cubre el trabajo?

Una vez obtenido el empleo, el empleador debe cubrir los gastos para al ecuatoriano, como el transporte desde Ecuador hasta el lugar de trabajo y de regreso. Además, deberá proveerle alojamiento gratuito en EE.UU.; un salario mínimo conforme al “Adverse Effect Wage Rate” (tarifa oficial fijada por el Departamento de Trabajo); y los gastos de reclutamiento y trámites (que no pueden ser cobrados al trabajador).

