Día Mundial de las Legumbres: precios actuales en mercados de Ecuador

Este 10 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Legumbres como los frejoles, arvejas y garbanzos

Uno de los mercados de Guayaquil donde se puede comprar el frejol tierno, esas fundas cuestan 1 dólar.

Cada 10 de febrero, el mundo conmemora el Día Mundial de las Legumbres, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para resaltar la importancia de alimentos como los frejoles, garbanzos y arvejas, pilares de una alimentación saludable, sostenible y accesible.

Las legumbres son una fuente clave de proteínas vegetales, fibra, hierro, zinc y vitaminas del grupo B. Su consumo regular ayuda a reducir el colesterol LDL, estabilizar los niveles de azúcar en sangre, prevenir la anemia y mejorar la salud cardiovascular, lo que las convierte en un aliado fundamental para todas las edades y, sobre todo, para los hogares de menores ingresos.

Precios de las legumbres en Ecuador: ¿dónde están más baratas?

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, los precios de las legumbres varían según la ciudad, principalmente por los costos de transporte desde las zonas de producción hasta los mercados mayoristas.

Arveja tierna (precio por kilo):

Guayaquil: 1,29 dólares

Quito: 0,59 dólares

Cuenca: 0,51 dólares

Ambato: subió de 0,40 a 0,73 dólares

En este caso, Guayaquil registra el precio más alto, pese a ser uno de los principales centros de consumo.

Frejol en vaina (precio por kilo):

Ambato: 0,92 dólares

Guayaquil: 1,09 dólares

Quito: 0,79 dólares

Frejol seco:

Bayo bolón: 2,60 dólares

Canario: entre 2,34 y 2,53 dólares

Panamito: entre 1,21 y 1,76 dólares

Estos valores reflejan que las legumbres siguen siendo una de las proteínas más económicas del mercado, frente al alza constante de la carne y otros alimentos.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de las Legumbres?

La ONU, a través de la FAO, explica que tras el éxito del Año Internacional de las Legumbres 2016, la Asamblea General decidió instaurar esta fecha para reconocer su aporte al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Las legumbres contribuyen a construir sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos y resilientes, con beneficios directos para la producción agrícola, la nutrición, el medio ambiente y la seguridad alimentaria, sin dejar a nadie atrás.

Pese a su alto valor nutricional y ambiental, la ONU advierte que el consumo per cápita de legumbres ha disminuido en varios países. Factores como los cambios en las dietas urbanas y la percepción de que son alimentos “humildes” o de bajo costo han afectado su demanda.

Sin embargo, su presencia histórica en la gastronomía mundial demuestra que son accesibles, versátiles y esenciales para garantizar dietas balanceadas.

¿Cuántas legumbres se consumen en Ecuador?

España: 3,4 a 3,9 kg por persona al año

Perú: 7 kg

Países en desarrollo: más de 11 kg

Ecuador: alrededor de 10 kg per cápita al año, según datos de consumo nacional aparente (2022)

En ciudades como Guayaquil, platos tradicionales como el arroz con menestra y carne asada confirman que las legumbres no solo alimentan, sino que también forman parte de la identidad cultural ecuatoriana.

En un contexto de inflación alimentaria, crisis climática y búsqueda de dietas más saludables, las legumbres se posicionan como una solución real, económica y sostenible. Este Día Mundial es una oportunidad para volver a mirarlas no como un alimento del pasado, sino como una pieza clave del futuro alimentario del Ecuador y del mundo.

