Feriado de Carnaval 2026: ¿Es obligatorio el pago extra por trabajar esos días?

De acuerdo con el Código del Trabajo, los días de feriado son de descanso obligatorios y no recuperables a nivel nacional

Varias comunidades del país se preparan para recibir el Carnaval, a través de rituales ancestrales como los Caporales.

Ecuador se prepara para su próximo asueto: el feriado de Carnaval 2026, que se celebrará oficialmente el lunes 16 y martes 17 de febrero, sumándose al fin de semana previo (sábado 14 y domingo 15), lo que genera un puente de cuatro días consecutivos, como es habitual.

Te puede interesar Carnaval 2026 en Ecuador: Guía de eventos, destinos y qué hacer

Según el Código del Trabajo de Ecuador, estos días son de descanso obligatorio y no recuperables a nivel nacional, por lo que es obligatorio un pago extra para quienes laboren en estos días.

¿De cuánto es el pago extra por trabajar durante el feriado de Carnaval?

El Código del Trabajo establece que quienes laboren en días de feriado nacional deben recibir pago doble por esas jornadas. Esto significa que, además del salario normal, se debe reconocer un valor adicional equivalente, como compensación por trabajar en un día de descanso obligatorio. Es decir, si por un día normal el trabajador percibe $40, por un día de Carnaval recibirá $80.

Visa de trabajo para EE.UU.: Requisitos para ecuatorianos en labores agrícolas Leer más

¿Cómo se prepara el país y el sector económico para el feriado?

Con agendas de desfiles y presentaciones folclóricas y artísticas, las ciudades del país se preparan para recibir uno de los feriados más importantes del año. Hay eventos de diferentes gustos y estilos: desde la mística de los desfiles en Guaranda hasta la explosión de color en la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, pasando por los soleados días en playas como Salinas y Esmeraldas, y la diversidad de la oferta gastronómica y cultural de Cuenca, las propuestas de ocio para este 14 al 17 de febrero son tan variadas como el clima mismo.

El sector hotelero y el Ministerio de Turismo del Gobierno estiman un movimiento económico de alrededor de 80 millones de dólares durante el feriado de Carnaval, teniendo en cuenta que el año pasado este asueto movió 73 millones en gastos turísticos, con la movilización de más de 1 millón de personas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!