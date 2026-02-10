Gobierno suspende 143 operaciones mineras en Napo, Loja y El Oro

Luego de la emisión de una resolución dispuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa, el Gobierno Nacional ejecutó la suspensión de actividades mineras en 89 concesiones y 54 plantas de beneficio ubicadas en las provincias de Napo, Loja y El Oro. La medida forma parte de una acción interinstitucional liderada por el Ministerio del Ambiente y Energía, con apoyo técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y el respaldo operativo de las Fuerzas Armadas.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, subrayó que esta intervención responde a una problemática de Estado y reafirma el compromiso del Gobierno con la protección ambiental y de las fuentes hídricas. En la primera semana de operativos, las autoridades decomisaron 409 toneladas de material mineralizado, lo que representa un golpe directo a las estructuras dedicadas a la minería ilegal y a economías criminales vinculadas a esta actividad.

Según el balance oficial, en la provincia de Loja se ha suspendido el 46 % de las concesiones mineras, con 46 de un total de 100. En Napo, el avance alcanza el 84 %, con 43 concesiones suspendidas de 51 existentes. Mientras que en El Oro se paralizaron 54 plantas de beneficio, lo que equivale al 51 % del total.

Los operativos en el sector minero continuarán

Las autoridades informaron que los operativos continuarán de forma progresiva hasta alcanzar el 100 % de cobertura en cada provincia. Además, los titulares de concesiones y plantas de beneficio deberán presentar obligatoriamente planes de acción y manejo ambiental, que serán evaluados por el Viceministerio de Ambiente y Marino Costero antes de autorizar la reanudación de actividades.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional busca frenar la minería ilícita, proteger a las comunidades amazónicas y del sur del país, y priorizar la conservación de los ríos y del entorno natural.

