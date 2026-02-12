¿Cuánto vale la rosa de Ecuador en EE.UU. por San Valentín tras un arancel del 21%?

Los aranceles impuestos a la flor ecuatoriana presionan toda la cadena de valor, aunque la demanda sigue sin freno

Ecuador es el tercer exportador mundial de flores, detrás de Holanda y Colombia, y su rosa tiene atributos reconocibles.

El costo de un bouquet de 12 rosas ecuatorianas ya supera los $ 90 en algunas florerías de Miami. Los aranceles impuestos por la administración Trump, atado también a una época de alta demanda, encarecen la flor ecuatoriana y presionan toda la cadena de valor, aunque la demanda del Día del Amor sigue sin freno.

Precio de las rosas en San Valentín 2026: lo que pagan los consumidores estadounidenses

El romance tiene precio, y en Estados Unidos ese precio sube. En las florerías de ciudades como Miami, un bouquet de 12 rosas ecuatorianas que el año pasado costaba alrededor de $ 85 hoy se ofrece en $ 90. Los aranceles y la alta demanda estacional han empujado los precios entre un 5% y un 15% respecto a la temporada anterior. Sin embargo, el techo no está ahí: hay ramos de hasta 150 rosas por los que el consumidor paga hasta $800.

La clave está en la disposición a pagar. En una fecha cargada de simbolismo, pese a un incremento de precios, la demanda no cesa.

Arancel del 21% a la flor ecuatoriana: cómo impacta el costo por tallo

La carga arancelaria que hoy pesa sobre la rosa ecuatoriana suma 21,8%: el 15% impuesto por el Gobierno de Donald Trump el año pasado se añadió al 6,8% que ya existía. Así, un tallo que antes rondaba $1 puede costar hoy hasta el doble, dependiendo de la variedad.

Esta presión de costos se traslada por toda la cadena —productor, exportador, mayorista y florería— hasta llegar al precio final. Ignacio Gómez, gerente general de 7000 Logistics, una de las principales empresas logísticas de flores en Miami, lo confirma: "En realidad ya hay un efecto en el costo de la flor, para toda la cadena y el consumidor estadounidense, y eso tiene un impacto negativo".

Rosas ecuatorianas vs. colombianas: la disputa por el mercado americano

La diferencia arancelaria frente a Colombia -su principal competidora- es notoria. La flor colombiana enfrenta apenas un 10% de arancel gracias al acuerdo comercial que ese país mantiene con Estados Unidos, frente al 21,8% que paga Ecuador. Esa brecha complica la competitividad ecuatoriana en precio.

Sin embargo, Ecuador no pierde terreno. Su economía dolarizada le otorga estabilidad de costos productivos, una ventaja que Colombia no tiene: el peso colombiano se ha devaluado y el salario mínimo de ese país subió más de un 24% en 2025, superando los $500 mensuales. Eso encarece la producción colombiana y reduce parte de la ventaja arancelaria.

La rosa ecuatoriana tiene botones grandes, tallos largos -se exige un mínimo de 50 centímetros- y colores intensos. Miguel Canales Leon / Expreso

Calidad de la rosa ecuatoriana: por qué los compradores siguen eligiéndola

Ecuador es el tercer exportador mundial de flores, detrás de Holanda y Colombia, y su rosa tiene atributos reconocibles: botones grandes, tallos largos -se exige un mínimo de 50 centímetros- y colores intensos. Esas características justifican, a ojos del consumidor, un sobreprecio. Las variedades más demandadas en San Valentín son las rojas Freedom y Explorer, la rosada Pink Floyd, la blanca Mondial y los modelos bicolores.

Hoy llegan a los centros logísticos de Miami entre 50 y 70 variedades distintas de rosa ecuatoriana, señal de que el país diversifica su oferta para no depender solo del volumen.

Tendencias del consumidor: más variedad, menos solo rosas

Cerca del 75% de la demanda de flores en San Valentín sigue siendo de rosas, pero el perfil del comprador está cambiando. Cada vez más consumidores apuestan por la diversidad floral: arman sus propios bouquets combinando rosas con flores de verano como el ranúnculo y la anémona, o compran arreglos ya diseñados que incluyen claveles, gypsophilas y astromelias.

Esta tendencia abre oportunidades para productores ecuatorianos que trabajan fuera de la rosa. Las flores de verano, de oferta aún escasa, tienen mejor margen y pueden exportarse todo el año, a diferencia de la rosa, que concentra su demanda en picos estacionales. Empresas como Megaflor, con sede en Ambato, reportan un crecimiento del 90% en volumen e ingresos para esta temporada gracias a ese segmento.

