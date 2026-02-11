Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Venta de flores por San valentin
Mercado de las Flores en Guayaquil amplía horario por San Valentín.EXPRESO

San Valentín en Guayaquil: rosas desde $5 en el Mercado de las Flores

El Mercado de las Flores, en la avenida Machala, extenderá su horario por el 14 de febrero. Rosas rojas lideran la demanda

El Mercado Municipal de las Flores de Guayaquil extenderá su horario de atención de 05:00 a 22:00, en respuesta al incremento de la demanda por el Día de San Valentín. El tradicional punto, ubicado en la avenida Machala entre Piedrahíta y Julián Coronel, en el centro, se convierte en uno de los sitios con mayor movimiento comercial en estas fechas.

Durante los días previos al 14 de febrero, el tránsito en el entorno aumenta debido a las compras por el Día del Amor y la Amistad, reuniones sociales y eventos especiales. En este contexto, el mercado concentra gran parte del flujo de ciudadanos que buscan rosas y arreglos florales personalizados.

Rosas rojas lideran las ventas por San Valentín en Guayaquil

En el mercado operan 71 puestos activos y existen 40 espacios de parqueo. Según el Municipio de Guayaquil, los comerciantes han incrementado sus pedidos ante la expectativa de ventas.

En jornadas normales adquieren alrededor de 40 paquetes de 24 rosas; sin embargo, para esta fecha los pedidos aumentaron a entre 60 y 80 paquetes, siendo la rosa roja la más solicitada.

Entre la oferta disponible destacan:

  • Rosas rojas

  • Girasoles

  • Lirios

  • Astromelias

Los arreglos incluyen cajas decorativas, papel coreano, peluches y otros detalles personalizados. Los precios oscilan entre los 5 y 40 dólares, dependiendo del tamaño y tipo de arreglo floral.

RELACIONADAS

El Municipio informó que los puestos están adornados con guirnaldas y corazones, y que además se habilitó un espacio especial para fotografías con fondo verde y un arco de rosas rojas, pensado para que las parejas y amigos capturen recuerdos de la fecha.

san valentin en guayaquil
En el sitio hay un espacio especial para fotos.Cortesía

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Drones de cárteles mexicanos violan espacio aéreo de EE.UU. y fuerzan cierre en Texas

  2. Caso Goleada: ¿Qué pasará con la Alcaldía de Guayaquil si dictan prisión a Álvarez?

  3. Continental Tire dona $160.000 en insumos al Tecnológico del Azuay

  4. Estudia gratis en Guayaquil: ¿calificas a las carreras universitarias y técnicas?

  5. San Valentín en Guayaquil: rosas desde $5 en el Mercado de las Flores

LO MÁS VISTO

  1. Ramiro García: “Fiscalía habla de lavado sin siquiera probar comercialización ilegal”

  2. Caso Goleada: audiencia que define la situación de Aquiles Álvarez, minuto a minuto

  3. La UAFE prohíbe pagos en efectivo superiores a 10.000 dólares: ¿Cómo afecta?

  4. Estudia gratis en Guayaquil: becas para 29 carreras de tercer nivel disponibles

  5. China desplaza a Canadá y gana espacio en la industria minera de Ecuador

Te recomendamos