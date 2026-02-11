San Valentín en Guayaquil: rosas desde $5 en el Mercado de las Flores

El Mercado de las Flores, en la avenida Machala, extenderá su horario por el 14 de febrero. Rosas rojas lideran la demanda

El Mercado Municipal de las Flores de Guayaquil extenderá su horario de atención de 05:00 a 22:00, en respuesta al incremento de la demanda por el Día de San Valentín. El tradicional punto, ubicado en la avenida Machala entre Piedrahíta y Julián Coronel, en el centro, se convierte en uno de los sitios con mayor movimiento comercial en estas fechas.

Durante los días previos al 14 de febrero, el tránsito en el entorno aumenta debido a las compras por el Día del Amor y la Amistad, reuniones sociales y eventos especiales. En este contexto, el mercado concentra gran parte del flujo de ciudadanos que buscan rosas y arreglos florales personalizados.

Rosas rojas lideran las ventas por San Valentín en Guayaquil

En el mercado operan 71 puestos activos y existen 40 espacios de parqueo. Según el Municipio de Guayaquil, los comerciantes han incrementado sus pedidos ante la expectativa de ventas.

En jornadas normales adquieren alrededor de 40 paquetes de 24 rosas; sin embargo, para esta fecha los pedidos aumentaron a entre 60 y 80 paquetes, siendo la rosa roja la más solicitada.

Entre la oferta disponible destacan:

Rosas rojas

Girasoles

Lirios

Astromelias

Los arreglos incluyen cajas decorativas, papel coreano, peluches y otros detalles personalizados. Los precios oscilan entre los 5 y 40 dólares, dependiendo del tamaño y tipo de arreglo floral.

El Municipio informó que los puestos están adornados con guirnaldas y corazones, y que además se habilitó un espacio especial para fotografías con fondo verde y un arco de rosas rojas, pensado para que las parejas y amigos capturen recuerdos de la fecha.

En el sitio hay un espacio especial para fotos. Cortesía

