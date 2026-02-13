¿Sales de viaje? El Gobierno reduce el IVA al 8% del 14 al 17 de febrero

Del alojamiento a los restaurantes: conozca cómo funcionará el IVA reducido durante los cuatro días de Carnaval en Ecuador

Foto referencial. El Gobierno aplicará la reducción del IVA al 8% entre el 14 y el 17 de febrero, medida que busca incentivar el turismo interno.

El Gobierno Nacional puso en marcha su estrategia para dinamizar el feriado de Carnaval. Mediante el Decreto Ejecutivo No. 304, se oficializó la reducción de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 % al 8 % para todas las actividades relacionadas con el sector turístico. La medida, que busca incentivar el consumo interno, estará vigente desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero de 2026.

Esta disposición, de aplicación nacional, pone el foco en el alivio financiero para los viajeros. El beneficio no es generalizado, sino que se concentra en los establecimientos registrados bajo la Ley de Turismo, incluyendo hoteles, hostales, restaurantes y servicios de alimentos y bebidas que operen durante los cuatro días de asueto.

Los sectores que aplican al descuento tributario

La planificación del Ejecutivo busca reducir los costos de los servicios turísticos en el territorio nacional. Según lo dispuesto, la rebaja impositiva se aplica a sectores como el alojamiento, el transporte turístico (incluyendo alquiler de vehículos y traslados), así como a la operación de viajes, excursiones y guías. Asimismo, las agencias de servicios y los organizadores de eventos y congresos están obligados a ajustar su facturación a la tarifa establecida.

De acuerdo con el decreto oficial, esta medida tiene como objetivo incentivar la demanda y dinamizar la economía del sector turístico, aprovechando uno de los periodos de mayor desplazamiento de personas en el calendario nacional.

El SRI ajusta el control en la facturación

Para que el beneficio llegue realmente al consumidor, el Servicio de Rentas Internas (SRI) asumirá el rol de vigilante. La entidad tributaria no solo coordinará la asistencia técnica para que los sistemas de facturación electrónica reflejen el 8 %, sino que realizará operativos de verificación en todo el país.

Las empresas del sector están obligadas a diferenciar claramente las ventas con tarifa reducida de aquellas que mantienen la tarifa general. El SRI ha advertido que podrá requerir información detallada a los prestadores de servicios para asegurar que el descuento se aplique correctamente y no existan distorsiones en el recaudo.

Gestión de la reactivación local

Con la aplicación de la tarifa reducida del IVA durante el feriado de Carnaval, el Gobierno busca incentivar el desplazamiento hacia destinos nacionales. La efectividad de esta política fiscal, establecida en el Decreto 304, está sujeta al volumen de visitantes y al cumplimiento de la normativa por parte de los establecimientos comerciales. Se sugiere a los usuarios revisar que sus comprobantes de venta registren correctamente el impuesto del 8% durante los cuatro días de vigencia de la medida.

