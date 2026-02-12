Carnaval: Mejores horarios para viajar y evitar lluvias en la vía

Evite el tráfico en este Carnaval: Conozca los mejores horarios para viajar y las alertas de lluvia para el feriado

El tráfico se intensifica en el feriado de Carnaval; elegir horarios adecuados ayuda a evitar lluvias y congestión en carretera.

El Ecuador se prepara para el segundo feriado del año. Aunque el descanso oficial por Carnaval corresponde al lunes 16 y martes 17 de febrero, la jornada se extenderá desde el sábado 14, creando un puente de cuatro días que miles de ciudadanos aprovecharán para visitar los balnearios del país.

Para quienes decidan movilizarse en vehículos particulares, la planificación será clave para evitar contratiempos. La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) mantendrá operativos de control permanentes en las principales vías, con especial atención en las rutas que conectan con las provincias de Guayas y Santa Elena.

Horarios críticos y recomendaciones de movilidad

Según los registros históricos de la CTE, el flujo vehicular en los peajes se intensifica considerablemente a partir de las 10:00 en la salida de Guayaquil. Para el retorno, el "pico" de congestión suele presentarse entre las 16:00 y las 20:00.

En consecuencia, para asegurar un trayecto fluido, se recomienda emprender el viaje antes de las 10:00 o, en su defecto, después de las 20:00. Salir en estos intervalos fuera de las horas de mayor afluencia puede reducir significativamente el tiempo de traslado y el estrés al volante.

Alerta meteorológica para el inicio del feriado

A la congestión vehicular se suma el factor climático. De acuerdo con la última alerta emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se pronostican lluvias moderadas y fuertes para la noche del viernes 13 de febrero.

Esta condición meteorológica obliga a los conductores a extremar precauciones, ya que la calzada mojada y la visibilidad reducida podrían complicar el inicio del éxodo vacacional. Se recomienda revisar el estado de neumáticos y limpiaparabrisas antes de salir a la carretera.

