Feriado de Carnaval: lo que debes saber sobre la atención bancaria en Ecuador

Los bancos privados garantizarán sus servicios durante el feriado de Carnaval

Un grupo de personas realizan fila en cajeros automáticos de una entidad bancaria en Quito.

Ecuador se alista para el feriado de Carnaval 2026, que este año se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero. Al unirse con el sábado 14 y domingo 15, el calendario configura un puente de cuatro días consecutivos de descanso, lo que dinamiza el turismo y el comercio, pero también obliga a planificar con anticipación las gestiones financieras.

Frente a estos días de asueto obligatorio, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) informó que las entidades financieras garantizarán la continuidad de los servicios a escala nacional mediante sus canales alternativos de atención.

Durante el feriado no habrá atención regular en ventanillas físicas; sin embargo, los usuarios podrán realizar transacciones a través de cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y plataformas digitales.

Las opciones para las transacciones bancarias

Los cajeros automáticos estarán habilitados para operaciones como retiros, depósitos y consultas. Asimismo, los corresponsales no bancarios —presentes en todos los cantones del país— permitirán efectuar transferencias, retiros y pagos. Estos puntos funcionan en tiendas, farmacias, supermercados, bazares y otros comercios de barrio, lo que facilita el acceso en distintas localidades.

A esto se suma la banca digital, que permite realizar pagos, transferencias y consultas desde celulares, tabletas o computadoras, sin necesidad de acudir a una agencia.

Asobanca recomienda a los clientes consultar los canales oficiales de cada entidad bancaria para verificar horarios y disponibilidad de servicios durante el feriado. Además, aconseja priorizar el uso de canales digitales, que ofrecen mayor comodidad, seguridad y rapidez para realizar transacciones.

Con la llegada de uno de los feriados más esperados del año, la planificación financiera y el uso de medios electrónicos serán claves para evitar contratiempos y disfrutar del descanso sin inconvenientes.

