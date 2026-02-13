Ecuador y EE.UU. concluyen negociaciones para acuerdo de comercio recíproco

El convenio dicen las autoridades, ampliará y diversificará el comercio y la inversión bilateral

El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, junto a un representante del gobierno de EE.UU.

Estados Unidos y Ecuador concluyeron las negociaciones para un Acuerdo sobre Comercio Recíproco y prevén firmarlo en las próximas semanas. El anuncio marca el cierre formal de una conversación que el sector productivo seguía de cerca, aunque todavía no se han divulgado todos los detalles técnicos del texto acordado.

Según una publicación del Ministerio de Industria y Producción, el entendimiento crea una nueva plataforma para promover la prosperidad y, una vez entre en vigor, ampliará y diversificará el comercio y la inversión bilateral.

Mayor detalle de lo acordado: expectativas y reservas del sector privado

Aunque el Gobierno confirmó el cierre de la negociación, persiste expectativa en torno al contenido específico del acuerdo. En la mañana de este 13 de febrero de 2026, Xavier Rosero, presidente de la Federación de Exportadores de Ecuador (Fedexpor), señaló que desconocía detalles sobre la eventual participación de una delegación privada en el proceso y afirmó que no tenía información aún sobre el tema.

No obstante, Daniel Legarda, exministro de Comercio Exterior, señaló que la expectativa continúa estando en dos aspectos:

1) Incluir nuevos productos para eliminar/reducir arancel recíproco (aunque la lista que EEUU sacó en noviembre limita mucho esa perspectiva)

2) Bajar la tasa de arancel general (de 15% a algo menor).

En noviembre del 2025, Estados Unidos eliminó ya la sobretasa arancelaria del 15% a más de 100 productos ecuatorianos, incluyendo banano, cacao, café, pitahaya, mango, piña, palmito, plátano y zumos de frutas, beneficiando principalmente al sector agrícola. No obstante, en vilo quedaron productos clave como el camarón, las flores y el b´rócoli.

.@USTradeRep: “Hoy, los Estados Unidos y la República del Ecuador concluyeron sustancialmente las negociaciones para un Acuerdo de Comercio Recíproco y esperan firmarlo en las próximas semanas.



Este acuerdo representa una nueva plataforma para promover la prosperidad, y su… https://t.co/RQOMAjbxGx — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) February 13, 2026

Camarón: el producto clave en la negociación comercial con EE.UU.

El camarón concentra buena parte de la expectativa. Actualmente paga un arancel del 15 % para ingresar al mercado estadounidense. En paralelo, India vio reducir su arancel del 50 % al 18 % en las últimas semanas, lo que reconfigura la competencia en un mercado altamente sensible al precio.

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, dijo que Ecuador se juega el acceso preferente a EE.UU. en estos días. Entre enero y diciembre de 2025, las exportaciones de camarón hacia ese destino rozaron los $ 2.000 millones y representaron el 30 % de las exportaciones no petroleras ecuatorianas hacia ese mercado.

Ante este escenarios, si el camarón queda fuera de un esquema de mejores condiciones arancelarias, el impacto competitivo sería inmediato.

