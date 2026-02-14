Petroecuador declara fuerza mayor y emergencia en el Terminal Marítimo Esmeraldas

Petroecuador calificó como fuerza mayor el daño ocasionado por el clima en Esmeraldas y declaró la emergencia

La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, declaró fuerza mayor y emergencia en el Terminal Marítimo Esmeraldas tras el siniestro ocurrido el 8 de febrero de 2026 durante la descarga de diésel desde el buque tanque Seaways Wheat hacia la Refinería Esmeraldas.

Mediante dos resoluciones, suscritas el 13 de febrero de 2026 en Quito por la gerente general subrogante, Mgs. María Daniela Conde Cajas, la estatal calificó oficialmente el evento como caso fortuito o fuerza mayor, debido a las condiciones climatológicas adversas —olas de fondo, fuertes ráfagas de viento y corrientes marinas de alta magnitud— que provocaron que el buque impactara contra el PLEM submarino del terminal.

El incidente dejó fuera de operación tres líneas clave del sistema de mangueras submarinas: Diésel 12”, Gasolina Extra 12” y Kerex 8”. Solo permanecen operativas las líneas de Gasolina Súper 10”, Cutter Stock 14” y Fuel Oil 20”. Los daños incluyen activación de válvulas de seguridad por sobretensión, afectaciones en el sistema de amarre, descuadre del cuadrilátero de boyas y corte de tubería, lo que obligó a suspender descargas de productos limpios.

El impacto no es menor. La Gerencia de Comercio Internacional advirtió que no podrán cumplirse las ventanas de descarga programadas para Diésel Premium, Nafta Ron 95 y Diésel Oil, lo que podría generar reclamos por demorajes. Hasta el momento no se ha anunciado escasez del producto.

Igual hay que estar atento si por la falta de descargas en Esmeraldas se compromete inventarios en los terminales de Santo Domingo, Beaterio, Ambato y Riobamba, e incluso hay que ver si esto pueda ocasionar un desabastecimiento en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, lo que incluso podría derivar en una alerta internacional por falta de combustible Jet A1. Estos son los temores que saltan en estos casos; pero, hasta el momento el despacho es normal.

Marco Subía, presidente de la Asociación de Representantes de Lineas Aéreas del Ecuador, confirmó a Diario EXPRESO que hasta el momento el despacho de combustible en los aeropuertos es normal y no hay ninguna alerta de escasez.

Lo que implica un caso fortuito

En el plano jurídico, la estatal sustentó la declaratoria en el artículo 30 del Código Civil, que define la fuerza mayor como un hecho imprevisible e irresistible, así como en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Con la primera resolución se declara formalmente la existencia del evento de fuerza mayor; con la segunda, se declara la emergencia para habilitar contrataciones ágiles y directas destinadas a reparar la infraestructura afectada.

El analista de energía y petróleo, Nelson Baldeón, dijo a Diario EXPRESO que la declaratoria de caso fortuito busca eximir a la empresa de responsabilidad legal alegando que era imprevisible e inevitable. "Pero si tenían protocolos para suspender operaciones ante oleaje y vientos fuertes y no los aplicaron, esto no califica como caso fortuito sino como negligencia operativa", advirtió.

La declaratoria de emergencia tendrá un plazo máximo de hasta 60 días, conforme lo establece la normativa, y permitirá contratar obras, bienes y servicios estrictamente necesarios para recuperar la operatividad del terminal, siempre con certificación presupuestaria y publicación inmediata en el portal de compras públicas.

Entre las disposiciones adoptadas, se ordena a la Gerencia de Transporte elaborar e implementar un plan de contingencia logística operativa, notificar a contratistas sobre la aplicación de cláusulas de fuerza mayor, informar al Directorio y comunicar la decisión a las autoridades competentes del sector.

La medida busca garantizar la continuidad del servicio público de transporte, almacenamiento, refinación y comercialización de combustibles, evitar incumplimientos contractuales y mitigar el riesgo de desabastecimiento en el norte del país, mientras se ejecutan las acciones técnicas necesarias para restablecer completamente la operación del Terminal Marítimo Esmeraldas.

