Seis montañistas rescatados en Pichincha: fueron alcanzados por descarga tras un rayo

La Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Mejía atendieron la emergencia. El operativo se extendió por dos días

La Policía Nacional fue parre del equipo que rescató a los montañistas en el Volcán Corazón.

Seis montañistas fueron rescatados en el volcán Corazón, ubicado en el cantón Mejía, provincia de Pichincha. Los excursionistas fueron alcanzados por una descarga eléctrica por estática, producto de un rayo, mientras se encontraban en la cumbre.

El hecho ocurrió el 15 de febrero de 2026. La alerta ingresó al ECU 911, tras lo cual —según informó la Policía Nacional— se activó el protocolo de emergencia. El operativo estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la institución. También participó el Cuerpo de Bomberos de Mejía.

“No era un terreno sencillo: pendientes pronunciadas, viento cortante y una sensación térmica que descendía rápidamente mientras la tormenta aún rondaba la montaña”, señaló la entidad. Como primera acción, se coordinó con el guardaparque de la Reserva Ecológica Los Ilinizas y con el Cuerpo de Bomberos Mejía.

“Tras avanzar bajo condiciones climáticas adversas, los rescatistas localizaron a las víctimas a unos 20 metros del sector conocido como “Paso de la Muerte”, una zona estrecha y expuesta”, informó la Policía este 16 de febrero de 2026.

¿Qué ocurrió con los montañistas?

Una vez que el equipo especializado llegó al sitio, se constató que algunos presentaban signos de hipotermia y afectaciones derivadas de la descarga eléctrica.

“Vía radio se coordinó la presencia de dos ambulancias en el sector del refugio para asegurar una evacuación inmediata. Mientras tanto, el equipo instaló un sistema de pasamanos y aseguró a las víctimas con cuerdas especializadas para superar los tramos resbalosos”, detalló la entidad policial.

El operativo de rescate se desarrolló entre el 15 y el 16 de febrero de 2026. “Fueron evacuados con éxito hasta el refugio, donde quedaron bajo custodia del personal paramédico y de los bomberos para su valoración médica”, señaló la Policía.

