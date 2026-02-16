Una persona falleció por el choque entre un bus y tráiler en Papallacta: Esto se sabe

Otras 20 personas resultaron heridas, según el reporte del Ecu 911. Se cerró la vía por la atención a los afectados

El Ecu 911 coordinó la atención tras la alerta de un siniestro entre un bus y un tráiler.

Una persona falleció tras el choque entre un bus y un tráiler en Papallacta, cantón Quijos, en la provincia de Napo, al este de Quito. Así lo informó el ECU 911 la mañana de este 16 de febrero de 2026, en el tercer día del feriado nacional por Carnaval.

El siniestro ocurrió la madrugada de este lunes. En las imágenes difundidas se observa que el bus quedó a un costado de la vía Pifo-Papallacta. La unidad presenta los vidrios rotos y severos daños en la parte delantera.

¿Qué ocurrió?

“Este lunes 16 de febrero, a las 00:31, una alerta ingresó al número único para emergencias 9-1-1 informando sobre un siniestro de tránsito que involucró a un bus y un tráiler en el sector de Papallacta, cantón Quijos, provincia de Napo, sobre la vía Pifo-Papallacta”, informó el ECU 911.

Tras la alerta, la entidad coordinó la atención de la emergencia y gestionó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito y Baeza, el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional, el IESS y la Cruz Roja Ecuatoriana. Se utilizaron ambulancias y equipos de rescate.

“Las unidades de primera respuesta en el sitio confirmaron que el siniestro se produjo por el choque entre un bus y un tráiler. Como resultado de esta emergencia vial, se registró lamentablemente una persona fallecida y 20 heridas”, señaló el organismo de seguridad.

Por la atención a los heridos en el lugar, las autoridades dispusieron el cierre del paso vehicular en el sector de la laguna, en sentido Papallacta-Quito. “Desde el ECU 911 recomendamos conducir con precaución y respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad”, indicó la entidad.

