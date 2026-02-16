Expreso
La unidad del Cuerpo de Bomberos Quito llegó al Centro Histórico para tender la emergencia.
La unidad del Cuerpo de Bomberos Quito llegó al Centro Histórico para tender la emergencia.CORTESÍA.

Accidente laboral deja una mujer fallecida en el centro de Quito: Esto ocurrió

El Cuerpo de Bomberos de la capital acudió a llamado. Sin embargo, la mujer ya no tenía signos vitales

En la capital, una persona falleció tras un accidente laboral. El Cuerpo de Bomberos Quito atendió la emergencia en el Centro Histórico durante el segundo día del feriado nacional por Carnaval.

¿Qué ocurrió?

“Esta tarde, atendimos una emergencia por un accidente laboral. Una mujer sufrió una caída que le provocó un trauma craneoencefálico severo”, señaló el Cuerpo de Bomberos. La entidad precisó que el hecho ocurrió en el interior de un restaurante del Centro Histórico.

Hasta el sitio acudió una unidad para atender la emergencia. El propio Cuerpo de Bomberos compartió una imagen de la llegada del equipo a una de las calles del sector.

La mujer tenía 43 años. “Al llegar, nuestros paramédicos encontraron a la mujer sin signos vitales”, indicó la entidad. Ante esta situación, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no hubo respuesta.

Tras constatar el fallecimiento, el Cuerpo de Bomberos dio paso a la Policía Nacional para que ejecute los protocolos correspondientes en este tipo de casos.

Feriado en Quito y emergencias

El Cuerpo de Bomberos recordó que la atención de emergencias se coordina a través del número 911. 

El ECU 911 es la entidad encargada de canalizar la respuesta de los organismos de seguridad desplegados en toda la ciudad en el marco del feriado nacional, que se extenderá hasta el martes 17 de febrero de 2026.

