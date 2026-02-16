Sercop responde por licitación de tres baños en Carondelet tras nota de EXPRESO

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), respondió a una nota publicada por EXPRESO sobre la licitación registrada en el Portal de Compras Públicas para la remodelación de baños en el Palacio de Carondelet. La entidad se pronunció tras la difusión del proceso LICO-PR-2026-001, que contempla una contratación por $113.319,85 sin IVA. En su respuesta, defendió su rol como ente rector del sistema y aclaró el alcance de sus competencias. Hasta el cierre de esta nota, no existen nuevos pronunciamientos oficiales.

Sobre la publicación relacionada con la remodelación, la institución marcó distancia respecto a la decisión de contratar la obra. “Las necesidades de compra es algo que le compete a cada entidad. somos la entidad rectora qué vela porque cada uno de los procesos cumpla la normativa”, indicó.

“Por informarte que las actualizaciones, mantenimientos, adecuaciones y desarrollo se planifican justamente en periodos de tiempo en el que el tráfico por el SOCE disminuye para no afectar la dinámica de compra nacional. Para el retorno a las actividades normales la disponibilidad del portal será ininterrumpida”, señaló el Sercop en su respuesta escrita sobre el mantenimiento del sistema.

Licitación para remodelación de baños en Carondelet

El 27 de enero de 2026, la Presidencia de la República publicó en el Portal de Compras Públicas el proceso LICO-PR-2026-001 para la renovación de dos baños sociales y uno privado en el Palacio de Carondelet, en Quito. La contratación corresponde a una obra bajo modalidad de licitación pública. El financiamiento proviene de recursos públicos. La adjudicación está prevista para el 24 de febrero.

El proyecto se denomina “Adecuación funcional y arquitectónica de los baños sociales de la planta alta, baños sociales de la planta baja y del despacho de la Secretaría General de Integridad Pública”. La intervención contempla mejoras funcionales y arquitectónicas en esos espacios. La modalidad implica la recepción y evaluación de ofertas técnicas y económicas. La vigencia de la oferta es de 90 días.

El esquema financiero fija un anticipo del 35% y el saldo contra avance de obra. El plazo de ejecución será de 60 días desde la firma del contrato. El cronograma está sujeto al cumplimiento de las etapas formales del procedimiento. El proceso se mantiene vigente dentro del sistema oficial de compras públicas.

