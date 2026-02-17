¿Pichincha debe concesionar su vías? Su estado durante el feriado reabrió el debate

La Prefectura de Pichincha respondió a la posibilidad de concesionar. Usuarios cuestionaron la situación de las carreteras

Durante el Feriado hubo un deslizamiento en la vía Mitad del Mundo-Río Blanco.

El feriado por Carnaval volvió a poner a prueba la red vial de la provincia de Pichincha. El estado de las principales arterias generó críticas entre quienes salieron de Quito y reavivó un debate recurrente: la concesión de las carreteras.

(NO TE PIERDAS: Cierre de la vía Mitad del Mundo – Río Blanco por lluvias)

La jornada festiva comenzó con reclamos tras el cierre registrado el 14 de febrero por un deslizamiento en la vía Mitad del Mundo–Río Blanco, a la altura del kilómetro 36. La Prefectura trabajó durante la mayor parte del día e incluso dispuso el cierre total de la circulación por un lapso mientras se atendía la emergencia.

Los inconvenientes no se limitaron a ese punto. En la vía Alóag–Santo Domingo, que en el tramo correspondiente a Pichincha también está bajo administración de la Prefectura, se registró una fuerte congestión vehicular. Usuarios recurrieron a redes sociales para expresar su malestar y reportaron horas de espera para avanzar hacia la Costa ecuatoriana.

Paola Pabón rechaza detención de Álvarez y denuncia "judicialización de la política" Leer más

Un debate recurrente

El escenario dio paso a una discusión pública en la que intervino la Prefectura de Pichincha. Una publicación en la red social X del economista Marco Flores reabrió el debate sobre la concesión de las vías provinciales.

“El mantenimiento y la gestión de las carreteras en la provincia de Pichincha deben ser concesionadas a operadores privados bajo esquemas contractuales estrictos y transparentes. La situación actual de deterioro vial evidencia ineficiencia en la administración pública directa y genera un perjuicio económico concreto para los contribuyentes”, escribió Flores.

La postura motivó una respuesta del Gobierno Autónomo Descentralizado, encabezado por la correísta Paola Pabón. “Queremos informarle que esta institución intentó, en dos ocasiones, efectuar la rehabilitación de la vía Mitad del Mundo-Río Blanco con actores privados”, se señaló desde la cuenta oficial de la Prefectura.

A esa afirmación se añadió que, en ambas oportunidades, los contratos se terminaron bajo el argumento de que la carga vehicular era insuficiente para sostener la operación.

Estimado señor @MARCOAFLOREST, queremos informarle que esta institución intentó, en dos ocasiones, efectuar la rehabilitación de la vía Mitad del Mundo - Río Blanco con actores privados.



En ambos casos, se terminaron los contratos aduciendo que la carga vehicular era… https://t.co/SogRFdRtoz — Prefectura de Pichincha (@PichinchaGob) February 15, 2026

“Es por ello que, en la actual administración, se logró un crédito con el Banco de Desarrollo del Ecuador para rehabilitar un primer tramo de 64 kilómetros en dicha carretera”, agregó el gobierno seccional.

La Prefectura anunció, además, que gestiona un nuevo crédito para continuar con el mantenimiento integral del segundo tramo de la vía.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!