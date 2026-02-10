Paola Pabón rechaza detención de Álvarez y denuncia "judicialización de la política"

La prefecta de Pichincha expresó su solidaridad con el alcalde de Guayaquil y cuestionó el proceso judicial en su contra

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresó un rechazo absoluto a lo que calificó como una medida arbitraria en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y denunció un presunto proceso de persecución política que, a su criterio, afecta la democracia en el país.

Pabón manifestó su respaldo al burgomaestre guayaquileño y a su entorno familiar, en medio del proceso judicial que enfrenta. “Rechazo absoluto a esta medida arbitraria. Nuestra solidaridad con Aquiles, con su familia. Sabemos lo duro que significa para las familias enfrentar momentos tan duros como este”, afirmó.

Solidaridad con Guayaquil y cuestionamientos al proceso

La prefecta extendió su mensaje de apoyo a la ciudad de Guayaquil, señalando que actualmente observa cómo su alcalde, “electo por votación popular”, estaría siendo objeto de persecución y acoso.

“Solidaridad para la ciudad de Guayaquil que en este momento mira cómo su alcalde electo está siendo perseguido y está siendo acosado”, sostuvo.

Pabón también criticó lo que denominó la judicialización de la política en Ecuador, advirtiendo que estas prácticas debilitan la institucionalidad democrática.

“No podemos continuar con estas formas de enfrentar a los contradictores políticos. Para nadie es un secreto que el alcalde Aquiles Álvarez ha sido una de las voces más fuertes de oposición a este régimen”, enfatizó.

Señalamientos sobre el sistema judicial

En su pronunciamiento, la prefecta cuestionó el contexto institucional del país, mencionando problemas de inseguridad, crimen organizado y decisiones adoptadas dentro del sistema de justicia.

Además, planteó interrogantes sobre el procedimiento aplicado en el caso del alcalde guayaquileño, especialmente en relación con la jurisdicción.

“Mi primera pregunta es por qué el alcalde Aquiles Álvarez, teniendo fuero provincial, debía ser el caso conocido en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. ¿Por qué está en la ciudad de Quito? ¿Por qué ha sido trasladado?”, cuestionó.

También indicó que, según la información disponible, la defensa jurídica del alcalde no habría tenido acceso oportuno al expediente.

“Hasta casi aproximadamente las 5 de la tarde sus abogados no conocían el expediente. No sabemos exactamente por qué está siendo procesado y estamos a la espera de una audiencia aparentemente para formulación de cargos”, señaló.

“Uno de los momentos más oscuros de autoritarismo”

Paola Pabón sostuvo que existirían “varios vicios e ilegalidades” en el proceso y advirtió que este tipo de acciones afectan la democracia ecuatoriana.

“Creemos que estas medidas lastimosamente empeñan la democracia y estamos viviendo uno de los momentos más oscuros de autoritarismo”, declaró.

Finalmente, reiteró su postura: “Rechazo absoluto y nuevamente solidaridad para la ciudad de Guayaquil, para Aquiles Álvarez y su familia”.

