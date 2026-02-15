Pabón reaccionó a debate de Ley de los GAD: "Pone en riesgo servicios esenciales"

La prefecta de Pichincha insistió en el argumento de que la regla fiscal propuesta vulnera la autonomía de los GAD

La prefecta de Pichincha Paola Pabón (RC) reaccionó a la Ley de los GAD.

La Ley urgente para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, más conocida como Ley de los GAD, regresó a la Comisión de Desarrollo Económico. Tras el primer debate en el Pleno, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, cuestionó la normativa.

“Mientras en el Carnaval, descansando o viajando, la Asamblea aprobó en primer debate, a puerta cerrada y de manera virtual la reforma inconstitucional al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) que cambia el futuro de nuestros territorios”, dijo Pabón en un video.

La prefecta se refiere a la sesión de la tarde del 14 de febrero, en la que se conoció el informe para primer debate. Aunque no se aprobó nada relacionado con la ley, esa discusión es el paso previo para que el documento regrese a la comisión, que deberá elaborar el informe para el segundo y definitivo debate.

¿Cuál es el argumento contra la ley urgente?

Pabón sostuvo que el tratamiento de la ley se realizó sin un debate amplio, sin escuchar a los territorios y lejos de la ciudadanía. “Ponen en riesgo servicios esenciales. Los servicios de salud de Pichincha Humana, las escuelas deportivas, los centros Warmi y la vialidad rural que conecta a nuestras ruralidades”, señaló.

Según la prefecta, con la reforma planteada en la Ley de los GAD, esos servicios pasarían a considerarse gasto corriente. La iniciativa establece que prefecturas y alcaldías deberán destinar el 70% de los recursos asignados a inversión —es decir, a obras— y el 30% restante a gasto corriente, que incluye principalmente sueldos.

Otro de los cuestionamientos de Pabón es que el cambio generaría incertidumbre y “rompe la planificación”. Aseguró que sin reglas claras no se pueden construir carreteras, sostener programas ni cumplir “con lo que ya prometimos”.

Finalmente, afirmó que la ley afecta la autonomía financiera: “Hace que los recursos dependan de decisiones discrecionales desde el poder central”.

Alertas durante la sesión

El primer debate de la Ley de los GAD se desarrolló entre críticas a la gestión de los municipios y advertencias sobre una posible vulneración de la autonomía y la descentralización.

El Pleno de la Asamblea se reunió para debatir el primer informe de la Ley de los GAD. Cortesía: Asamblea/ Flickr

El legislador del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, cuestionó que la fórmula 70/30 se aplique sobre la totalidad de los recursos de los GAD y no únicamente sobre los fondos transferidos por el Gobierno central.

Por su parte, la correísta Noemí Cabrera afirmó que la iniciativa atenta contra la autonomía y sostuvo que el Ejecutivo busca trasladar su incapacidad fiscal a los territorios.

En la @AsambleaEcuador se efectuó el primer debate a la reforma del #COOTAD, de espaldas a la ciudadanía y sin escuchar a los territorios.

Pretenden regresarnos al centralismo disfrazado de eficiencia. #CarnavalazoDeNoboa pic.twitter.com/5HUMNdutGH — Paola Pabón (@PaolaPabonC) February 15, 2026

Desde la bancada oficialista ADN se defendió la propuesta. Valentina Centeno, coordinadora del bloque, aseguró que no se reducirán los recursos de los GAD. “Esos son intocables. El Estado garantiza que recibirán los recursos que les pertenecen. Lo que cambia es el destino”, afirmó.

