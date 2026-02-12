El correísmo asume la oposición contra Ley de GAD: Pabón pide el archivo

La prefecta de Pichincha y el alcalde de Quito Pabel Muñoz encabezaron la marcha en Quito que llegó a la Asamblea Nacional

La autoridades seccionales de la evolución Ciudadana, en compañía de sus asambleístas, encabezaron la marcha en Quito.

La ley urgente sobre eficiencia en el gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) motivó una marcha encabezada por autoridades seccionales de la Revolución Ciudadana. Los manifestantes pidieron el archivo del proyecto, cuyo informe para primer debate está previsto aprobarse este 12 de enero de 2026.

La concentración comenzó en el sector de Santa Prisca, en el centro norte de Quito. Hasta ese punto llegaron la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el alcalde de Quito, Pabel Muñoz; y la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, entre otras autoridades locales.

Con banderas de Quito, carteles y pitos, los asistentes recorrieron calles como la Gran Colombia hasta llegar a la entrada principal de la Asamblea Nacional. Durante el trayecto se escucharon consignas como “fuera Noboa, fuera”.

Pabón señaló que los representantes de los principales municipios y prefecturas del país no fueron convocados a la Comisión de Desarrollo Económico, donde se tramita el proyecto enviado por el Ejecutivo con carácter de económico urgente.

“Se ve afectada la obra pública y es es un impacto para la economía. Por cada dólar que invierte el Gobierno Nacional, los subnacionales invertimos tres veces más”, dijo la prefecta de Pichincha. También advirtió que la normativa afectaría a los servicios sociales. En ese contexto, pidió al Legislativo archivar la iniciativa.

Más temprano, este 12 de febrero, el alcalde Pabel Muñoz se refirió al tema en una entrevista en Primera Plana. Afirmó que la propuesta tiene “tintes de ilegalidad e inconstitucionalidad” y que no califica como económica urgente. Insistió en que la ley impactaría a los servicios sociales, ya que dejaría de considerarse gasto de inversión la contratación de los profesionales que los atienden.

El proyecto plantea que los GAD destinen el 70 % de sus recursos a inversión y el 30 % restante al gasto corriente, es decir, salarios. Uno de los últimos cambios anunciados establece que las juntas parroquiales quedarían excluidas de la normativa.

El pasado 11 de febrero de 2026, la coordinadora del bloque oficialista, Valentina Centeno, escribió en su cuenta de X: “Basta del despilfarro, la plata de la gente tiene que invertirse en lo urgente y prioritario que son las obras de agua potable, alcantarillado y vías. Con la Ley de GAD se pone orden al gasto del recurso público”.

Ciudadanos también acompañaron con carteles la marcha en Quito. Foto: Karina Defas/ Expreso

Una sesión aplazada

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, convocó a la mesa para las 08:00 de este 12 de enero. Sin embargo, hasta las 12:30 la sesión para aprobar el informe de primer debate no se había instalado.

Durante la mañana, el acceso al quinto piso de la Asamblea —donde funciona la Comisión de Desarrollo Económico— permaneció restringido y con resguardo. No se permitía el ingreso. EXPRESO conoció que en la mesa se encontraba el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería.

Desde las 08:00 se anunció, al menos en tres ocasiones, el cambio de horario para la instalación de la sesión.

