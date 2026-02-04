Municipios plantearon observaciones a ley urgente: Esto se dijo en comisión

Yuri Colorado, presidenta de la AME, habló de la revisión trimestral al gasto que propone la ley. RC tiene otros reparos

La Comisión de Desarrollo Económico continúa con el trámite de la ley urgente sobre los GAD.

La Comisión de Desarrollo Económico escuchó al presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Yuri Colorado. Este 4 de febrero de 2026, la mesa inició las comparecencias de autoridades seccionales por el proyecto de ley económica urgente sobre la sostenibilidad del gasto en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

(NO TE PIERDAS: Comisión fiscaliza campañas de RC: "Tejen redes con contratos ficticios")

La iniciativa llegó desde el Ejecutivo con carácter económico urgente y fue conocida por la comisión luego de ser remitida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). En lo medular, la propuesta plantea que municipios y prefecturas destinen al menos el 70% de sus recursos a inversión.

Antes de la sesión, la presidenta de la mesa, Valentina Centeno, advirtió que se han levantado alertas sobre el uso de los presupuestos locales. “No puede ser que, en general, los municipios más del 60% de su presupuesto se esté invirtiendo en gasto corriente; es decir, en pagos de sueldos”.

RC denuncia intento de privatización del sector eléctrico tras proyectos urgentes Leer más

También cuestionó que recursos públicos se destinen a conciertos, comunicación y marketing. “No son tema que responden a las necesidades básicas de la población”, señaló Centeno.

Sobre este punto, el asambleísta Luis Fernando Molina (RC), quien pidió participar en la sesión con voz y sin voto, sostuvo que, para exigir reglas al gasto fiscal, el Gobierno primero debería pagar a los municipios y prefecturas lo que adeuda.

Molina afirmó que la intención de la normativa es “licuar la deuda” con los GAD. “Si incumplen la regla fiscal tendrán una reducción presupuestaria del 30% al 20%. Si se la cumple, necesariamente se debe achicar el gasto corriente y eso implica una reducción del personal”, señaló.

La posición de la AME

Yuri Colorado expuso observaciones puntuales al proyecto. “Incorporar con porcentajes adecuados que los equipos técnicos no sean considerados como gasto corriente”, planteó. Como ejemplo citó al cantón Muisne, donde, según dijo, sin ese equipo técnico no habría sido posible gestionar recursos.

Yuri Colorad, presidenta de la AME, compareció en la Comisión de Desarrollo Económico. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Otra sugerencia de la AME se refirió al control trimestral que plantea la ley. Colorado explicó que, en el modelo de gestión de los municipios, la revisión es cuatrimestral. “Lo ideal sería empatar con el Ministerio de Finanzas. En lugar de hacer cuatro revisiones (al año) se harían tres”, manifestó.

Valentina Centeno indicó que durante esta semana continuarán las comparecencias. Sobre la invitación a los alcaldes de las principales ciudades del país, señaló: “Estamos abiertos a recibir las distintas comparecencias”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!