Comisión fiscaliza campañas de RC: "Tejen redes con contratos ficticios"  

Tras captura de Nicolás Maduro, ADN logró los votos en el Pleno para iniciar el proceso de fiscalización al financiamiento

La Comisión de Transparencia se reunió este 14 de enero de 2025 para arrancar con la fiscalización a RC.

La Comisión de Transparencia, de mayoría oficialista, inició la fiscalización del financiamiento de las campañas electorales del correísmo. El proceso se desprende de una resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea el pasado 5 de enero de 2025, tras la captura de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.

(NO TE PIERDAS: Daniel Noboa en Davos: los tres objetivos del presidente en el foro mundial)

La sesión, que se anticipaba tensa, transcurrió con normalidad. La presidenta de la mesa, Diana Jácome (ADN), anunció que se solicitará información a todas las entidades vinculadas con el tema, en especial al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante el debate, ninguno de los asambleístas del oficialismo hizo referencia directa al denominado Cartel de los Soles, supuesta estructura narcodelictiva encabezada por Maduro y altos dirigentes del chavismo, según lo ha señalado Estados Unidos.

La Comisión de Fiscalización refuerza la narrativa oficialista en el caso GRANASA Leer más

Sobre el Cartel de los Soles

Solo un asambleísta del correísmo intervino en la sesión de este miércoles. Guido Mendoza (RC) informó que había solicitado información a la Fiscalía sobre el Cartel de los Soles. “El tema del señor Maduro, que está siendo procesado, no sentenciado; más allá de que tenemos un rol fiscalizador, sí estamos adelantando cosas”, dijo Mendoza en defensa del régimen venezolano.

Luego, agregó que se encuentra a la espera de un pronunciamiento del Ministerio Público “para ver qué hay respecto al presunto Cartel de los Soles acá en Ecuador. Porque eso dice la resolución que nos remite el Pleno”.

Jácome aseguró que el proceso no responde a una persecución política. Indicó que la fiscalización busca esclarecer el origen y destino de recursos públicos.

“Esto es grave. Se tejen redes de financiamiento a través de contratos ficticios que, aparentemente, habrían financiado campañas mediante exasesores de asambleístas actuales, usando compañías que fingían, aparentemente, ser contratistas del Estado con Venezuela”, señaló la legisladora. Añadió: “No estamos tratando de perseguir a nadie. Estamos tratando de buscar transparencia”.

Mientras unos guardan silencio, nosotros exigimos verdad.



Ecuador no permitirá que los “narcodefensores de la patria”, financiados con petróleo extranjero, sigan jugando con la democracia de nuestro país.



Hoy mas que nunca realizaremos las investigaciones necesarias y no habrá… pic.twitter.com/5P9DiPHxZL — Bancada ADN (@BancadaADN) January 14, 2026

La posición de ADN

Desde la bancada oficialista, ADN se muestra dispuesta a confrontar al correísmo por sus vínculos con el chavismo. Este 14 de enero de 2026, el bloque difundió un video en el que recordó denuncias previas sobre la supuesta relación entre la Revolución Ciudadana y el Cartel de los Soles.

El material fue acompañado de un mensaje: “Ecuador no permitirá que los ‘narcodefensores de la patria’, financiados con petróleo extranjero, sigan jugando con la democracia de nuestro país. Hoy más que nunca realizaremos las investigaciones necesarias y no habrá impunidad”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!