La Comisión de Fiscalización refuerza la narrativa oficialista en el caso GRANASA

Hay dudas sobre las verdaderas intenciones y alcances de la mesa legislativa dirigida por Ferdinan Álvarez

El superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere, y el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez.

La Comisión de Fiscalización dio un giro sorpresivo a su agenda con la comparecencia del superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere, en el marco de un repentino proceso de fiscalización al caso seguido contra GRANASA, casa editorial de los diarios EXPRESO y Extra.

El tema, que fue llevado a la mesa legislativa a pedido de la asambleísta Ana Belén Tapia (ADN), también tomó por sorpresa a varios miembros de la comisión, quienes incluso esperaban que la mesa iniciara pronto el trámite del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

“No hubo ninguna explicación, solo nos convocaron”, comentó la asambleísta Ana Herrera (RC), quien durante la comparecencia del superintendente también expresó su sorpresa al presidente de la mesa de Fiscalización, el asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN).

#Análisis | Álvarez 'Tilín' no fiscaliza los escándalos y sigue el libreto de Carondelet. Lee el análisis completo escrito por Martin Pallares 👇https://t.co/Mnck2VuUM4 — Diario Expreso (@Expresoec) January 13, 2026

Fiscalización debería prestar atención a los casos de interés nacional

La sorpresa de la asambleísta se justifica, señala el jurista y exlegislador Héctor Muñoz, pues el caso que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros sigue contra GRANASA es de índole privada y netamente administrativa, por lo que, en la práctica, poco o nada puede hacer la Asamblea.

“La Asamblea debería estar preocupada por temas muchísimo más complicados y de interés nacional, en especial porque este asunto ya se está ventilando en las vías correspondientes”, acota, y señala que el repentino movimiento tiene más el tinte de querer dejar un mensaje.

Fiscalización refuerza la narrativa oficialista

Esos mensajes están claros: generar presión sobre el tema y reforzar la narrativa que el oficialismo ha armado en contra de la empresa GRANASA, alerta el politólogo Arturo Mosoco, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).

“Que se haya llevado (el caso de GRANASA) hasta la Asamblea Nacional es para generar más presión y reforzar la narrativa”, analiza Moscoso. Desde su lectura, este movimiento no le está funcionando al oficialismo, pues suma más cuestionamientos a su tratamiento de la prensa.

De hecho, durante la sorpresiva comparecencia del superintendente, la asambleísta Herrera recordó que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre “medidas tributarias, fiscales y societarias” que constituyen acciones indirectas del Gobierno de Daniel Noboa contra “medios no afines”.

Durante la comparecencia del superintendente Cabezas, el asambleísta del correísmo Fricson George pidió que también sean convocados representantes de la empresa GRANSA a la Comisión de Fiscalización. GUSTAVO GUAMAN/EXPRESO

El trabajo de la Comisión de Fiscalización no tendría resultados útiles

En ese sentido, pese a los reparos observados al repentino giro de la mesa legislativa, el jurista y exasambleísta Héctor Muñoz sostiene que el propósito no es legal, sino narrativo. “Desde mi experiencia, la Comisión de Fiscalización siempre termina manejando la fiscalización como un simple relato”.

A criterio del exlegislador, la intención de fondo de la mesa legislativa dirigida por Ferdinan Álvarez no es hallar la verdad (pues de ser así, se convocaría también a representantes de GRANASA y la elaboración de un informe), sino medir fuerzas e incluso enviar un mensaje ejemplificador.

En ese sentido, Moscoso y Muñoz coinciden en que no hay mayores expectativas sobre el trabajo de la mesa de Fiscalización, al tratarse de un tema que estaría fuera de sus competencias. Caso contrario, acotan, la comisión podría enfocar sus esfuerzos en un eventual informe que no terminaría siendo útil.

