GRANASA respondió el viernes 9 de enero al pedido de la Superintendencia de Compañías

El viernes 9 de enero del 2026, Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), editora de EXPRESO y EXTRA, contestó a Luis Idrovo Murillo, intendente Nacional de Compañías, el oficio SCVS-INC-2026-0000472l-O, del 6 de enero. Él estuvo este lunes 12, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, junto a Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías.

"Hasta el viernes no nos ha informado GRANASA si ha inscrito a Inmobiliar como accionista de la compañía", aseguró Alberto Cabezas-Klaere. Y se equivoca. En la respuesta —que tiene el sello de entregado de la Superintendencia, con fecha viernes 9 de enero— se le indica que cuando se contestó su oficio SCVS-INC-2025 -00223660, del 29 de diciembre de 2025, pareció en extremo suficiente, desde el punto de vista legal, hacerle saber que GRANASA no había sido notificada, por el competente empleado, con ninguna orden que se hubiese dictado en el proceso constitucional 09201201802826.

Además, en la respuesta se le recuerda que no es verdad que según la ley la Superintendencia de Compañías pueda convertirse en notificadora de una orden expedida en aquel proceso constitucional. La Constitución en el artículo 86 establece que las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance del juzgado, del legitimado activo o del órgano responsable del acto, u omisión.

También se le indica que el Código Orgánico General de Procesos — cuerpo legal supletorio de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (según la disposición final de esta)— establece en su art. 69 cómo se hace una notificación: "Cuando la o el iuzgador deba comunicar a una autoridad o a un tercero una providencia, para el cumplimiento de un acto procesal, lo hará a través de una comunicación debidamente registrada en el proceso, enviada por medio físico o digital.

La orden judicial no ha llegado a GRANASA

Finalmente, responde GRANASA. "Si llegase a ser cierto que la Superintendencia de Compañías pudiera convertirse en notificadora de aquella providencia, la transcripción hecha por usted en su oficio SCVS-INC-2025-00223660, del 29 de diciembre de 2025, evidencia que ahí no hay orden judicial alguna dirigida a GRANASA. Lo que ahí se transcribe es una orden del juez dirigida a la Superintendencia de Compañías".

Además, en la respuesta se le señala al Intendente y a través de él a la Superintendencia: "Tan cierto es lo anterior que usted mismo dijo al juez, en su oficio SCVS-INC-DNASD-2025-00204232-O, del 4 de diciembre de 2025, que: "resulta procedente que usted tambipen (sic) disponga que los representantes legales de las compañías referidas en este oficio tomen nota de la transferencia de las acciones en los libros de acciones y accionistas".

Pero: "Esa orden judicial, por usted considerada procedente, jamás ha sido notificada a Granasa", le dicen al superintendente en la respuesta del 9 de enero del 2026, como se puede observar en el documento adjunto.

El superintendente de Compañías se presentó en la Mesa de Fiscalización para hablar sobre dos procesos a través de los que se intenta que el Estado acceda a las acciones de la casa editorial de EXPRESO y EXTRA.

