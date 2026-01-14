¿Qué proyectos ha impulsado Rosa Torres como presidenta de la Comisión de Justicia?

El nombre de la legisladora del movimiento ADN está en el debate público por polémica fiestas en Madrid, España

El nombre de la asambleísta del oficialismo Rosa Torres ha sido parte del debate público en los últimos días a raíz de los rumores sobre su supuesta relación con el círculo de amigas y supuesta prometida de Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino, quien fue asesinado en la urbanización exclusiva Mocolí Golf Club, en la Isla Mocolí, cantón Samborondón.

RELACIONADAS La Comisión de Fiscalización refuerza la narrativa oficialista en el caso GRANASA

Tras los rumores, la asambleísta Torres aclaró a la prensa no tener relación alguno con este caso: "No es coincidencia es cálculo político, ahí no hubo ninguna concertación. Es más no conozco a las personas que están ahí. Lo decía muy bien el comunicador Andersson Boscán: 'si usted aparece con una foto significa que usted está vinculado con la persona'. Yo exhorto y más bien ayúdeme, a los trolls pagados por el correísmo, que muestren evidencias, vinculaciones. Saben la diferencia, aquí estoy por convicción, no por necesidad, creo firmemente que podemos construir un país mejor

El 12 de enero del 2026, la asambleísta Rosa Torres tuvo que enfrentar a la prensa. Todos querían saber qué relación tiene con el círculo de amigas y supuesta prometida de Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino.



¿Qué dijo? 👉 https://t.co/cgtMj0wPWP pic.twitter.com/Wq7zF9f9gj — Diario Expreso (@Expresoec) January 13, 2026

El trabajo legislativo de Rosa Torres en la Asamblea Nacional

Rosa Torres llegó a la Asamblea Nacional en 2025 junto al movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), organización política del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Torres fue elegida como presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con los datos parlamentarios, la asambleísta Rosa Torres solo ha presentado un proyecto de ley durante su periodo como legisladora. Se trata del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial.

Aunque el proyecto de ley fue presentado el 22 de julio de 2025, en el sistema de datos parlamentarios aparece que el mismo aún está bajo la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Sin embargo, su proyecto no es único, sino que ha sido unificado con otras cinco iniciativas. El resto de proyectos de ley fueron presentados por Héctor Valladarez, Ana Galarza, Mariana Yumbay, Juan Carlos Rosero y Lucía Posso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!