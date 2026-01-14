Daniel Noboa en Davos: los tres objetivos del presidente en el foro mundial

La participación estará marcada en la búsqueda de inversión, debates globales y el fortalecimiento de alianzas estratégicas

La participación de Daniel Noboa en la edición 2026 del Foro Económico Mundial, que se desarrolla del 19 al 23 de enero en Davos.

La participación del presidente Daniel Noboa en la edición 2026 del Foro Económico Mundial, que se desarrolla del 19 al 23 de enero en Davos, Suiza, estará marcada por una agenda centrada en la búsqueda de inversión, el posicionamiento del país en debates globales y el fortalecimiento de alianzas estratégicas en materia de seguridad y tecnología.

La presencia del mandatario se inscribe en una estrategia para sostener el flujo de apoyos económicos hacia Ecuador en medio de un escenario interno complejo, atravesado por desafíos fiscales y presiones vinculadas a la criminalidad organizada.

1.- Atraer inversión y financiamiento internacional

El primer objetivo del jefe de Estado es asegurar reuniones bilaterales con fondos de inversión, organismos multilaterales y empresarios estratégicos. El Gobierno busca mantener abierto el acceso a créditos concesionales y promover proyectos de infraestructura energética, portuaria y tecnológica.

Noboa llega a Davos con la meta de reforzar la percepción de Ecuador como un país abierto a la inversión, pese a las tensiones que ha atravesado la economía durante el último año debido al déficit fiscal y la necesidad de nuevas fuentes de liquidez.

2.- Posicionar a Ecuador en las discusiones sobre seguridad global

El segundo eje de la agenda de Noboa gira en torno a la seguridad. Ecuador ha sido invitado a exponer la evolución de su estrategia contra el crimen organizado, un tema que en los últimos meses ha generado atención internacional. El presidente prevé intervenir en paneles y reuniones cerradas donde se analizarán los impactos de las redes transnacionales de narcotráfico y la cooperación internacional en la región andina.

Lo esencial recae en buscar acuerdos que fortalezcan el intercambio de información, la cooperación tecnológica y el financiamiento para programas de control fronterizo. Noboa planea presentar avances de su política de “seguridad integral”, con énfasis en la modernización policial, la protección de puertos y la trazabilidad de mercancías, según fuentes oficiales.

3.- Impulsar la agenda de transformación tecnológica

El tercer objetivo del mandatario se centrará en consolidar contactos con empresas tecnológicas y actores del ecosistema digital que participan en Davos. El Gobierno apuesta a atraer proyectos de innovación vinculados a inteligencia artificial aplicada a servicios públicos, conectividad y capacitación laboral digital.

La administración de Noboa considera que el desarrollo tecnológico es un componente clave para dinamizar sectores como educación, agricultura y logística, y busca alianzas que permitan acelerar programas de digitalización estatal.

Un espacio para reforzar la imagen internacional

La presencia del presidente en Davos también se interpreta como una oportunidad para reforzar su imagen en la esfera internacional, tras meses de tensiones políticas internas y desafíos de gobernabilidad.

"El presidente expondrá la política en materia de seguridad, desarrollo del Ecuador e invitará a las empresas a invertir en Ecuador. Además, mostrará la visión del país para seguir creando confianza y podamos seguir condiciones para que aterrice más inversiones", explicó la canciller Gabriela Sommerfeld en radio Democracia.

