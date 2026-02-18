Pasajeros exigen mejoras en rutas al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito

El acceso ha mejorado con más opciones buses. Los usuarios cuestionan la calidad del servicio y cumplimiento de horarios

Servicio. Para los usuarios, el transporte público desde la terminal aérea es una opción más económica que un taxi, cuyo costo sobrepasa los $ 20 .

Trasladarse desde el aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, hasta Quito y viceversa ya es menos tortuoso para los usuarios, debido a la ampliación de rutas y cooperativas de transporte. Tras la salida de AeroServicios en 2024, que ofrecía un trayecto directo desde el Parque Bicentenario por 8 dólares, varias líneas se sumaron al servicio, aumentando la cobertura. Sin embargo, la calidad del mismo todavía provoca cuestionamientos.

Le invitamos a que lea: Carnaval de Amaguaña 2026: comparsas y música encendieron el Valle de Los Chillos

Más rutas, pero persisten reclamos

Actualmente, en el aeropuerto operan al menos cinco cooperativas: Puembo, Yaruquí, Tumbaco, Pifo y Reina de El Quinche. Sus rutas conectan con la Río Coca, la terminal de Quitumbe, en el sur, y la estación multimodal de El Labrador. Adicionalmente, otra cooperativa sale desde la terminal de Carcelén, ampliando las opciones para quienes necesitan trasladarse hacia el norte de la ciudad.

A Amanda Valencia generalmente la recogen sus familiares, pero en ocasiones toma el bus hasta la Río Coca. Considera que, dependiendo de la cooperativa, el servicio es bueno, los buses son limpios y el costo es accesible. El pasaje tiene un valor de 2,45 dólares, significativamente menos que un taxi, que puede oscilar entre 20 y 25 dólares. Para ella, además de económico, es más seguro.

¿Puedo ir a prisión por conducir alcoholizado en Ecuador? Esto dice el COIP Leer más

Gustavo Morales comparte una percepción similar: destaca que los buses son rápidos y no van saturados. Pero señala que el tiempo de espera puede ser largo, especialmente para quienes viajan hacia la Río Coca. “Después de las 19:00 ya no encuentro unidades que vayan allá”, afirma.

Otros usuarios coinciden en que la frecuencia de las unidades no siempre se cumple y que los horarios nocturnos y fines de semana presentan mayores dificultades.

Mauricio Raura, quien viaja regularmente, considera importante una mejor coordinación de horarios y una difusión oportuna de cambios en la operación, ya que, en varias ocasiones, especialmente en la noche, no ha encontrado cómo movilizarse. “Solo hay taxis a un costo que es elevado”, dice.

A ese inconveniente se suma la falta de señalización, sobre todo en las terminales de Quitumbe y Carcelén, de las unidades que van hacia el aeropuerto.

William Ramírez, trabajador de la cooperativa Yaruquí, señala que pese al incremento en el precio del diésel y los repuestos, el costo del pasaje se ha mantenido. “El servicio se presta desde las 05:30 hasta las 19:30 o 20:00”, asegura. No obstante, los usuarios reportan que conseguir transporte pasada esa hora, sobre todo los fines de semana, puede ser complicado.

Al menos cinco cooperativas dan el servicio en el aeropuerto de Quito. Matthew_Herrera

Frecuencias y horarios, el principal problema

Por ejemplo, el servicio semiexpreso desde la estación de la Río Coca realiza seis paradas hasta llegar al aeropuerto. De lunes a viernes, la primera salida es a las 05:50 y la última a las 18:57, con frecuencias de 25 minutos, mientras que los fines de semana no opera debido a la baja demanda.

Carnaval 2026 en Quito: guía de eventos, conciertos y museos con entradas a $ 1 Leer más

Los usuarios también valoran la conexión desde el aeropuerto hacia la estación intermodal de El Labrador, que permite enlazar con el Metro, trolebús y la Ecovía.

Recientemente, la cooperativa Reina de El Quinche extendió su ruta hasta esta estación, lo que ha sido visto como un avance en cobertura, pero las críticas por la calidad del servicio persisten.

Carlos Orozco considera importante capacitar al personal en atención al cliente. Menciona que muchos no respetan las paradas, mientras otros reclamos apuntan al estado de los buses y la limpieza de las unidades.

A pesar de los cuestionamientos, la mayor oferta de transporte ha reducido los costos y ha ampliado las alternativas de movilidad desde y hacia el aeropuerto.

Los pasajeros destacan que viajar en bus es más económico y, en algunos casos, incluso más seguro que otras opciones privadas.

EXPRESO consultó a la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito sobre encuestas realizadas a los usuarios para evaluar la calidad del transporte en esta zona, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Mientras, los usuarios insisten en que capacitar a choferes y ayudantes es fundamental para mejorar la experiencia y consolidar el transporte público como una alternativa confiable y eficiente.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.