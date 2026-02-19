Vicealcaldesa de Quito: Ley de GADS quiere cortar servicios de calidad

Fernanda Racines agradeció a manifestantes por acudir a la Asamblea para protestar en contra del proyecto de ley oficialista

Fernanda Racines, vicealcaldesa de Quito (izq.), en un Quito Wawas. Según el Municipio, estos y otros centros están en riesgo de desaparecer si se aprueba el proyecto de ley. (Foto referencial)

La vicealcaldesa de Quito, María Fernanda Racines, dio un breve discurso ante los manifestantes que rechazaron el proyecto de Ley de sostenibilidad y eficacia del gasto de los gobiernos autónomos y descentralizados (GAD), que se tratará en segundo y definitivo debate mañana, en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Racines agradeció a los padres de familia de los alumnos de los colegios y escuelas municipales y los niños y adolescentes que asisten a otros espacios que ofrece el Municipio por haberse organizado y acompañar en la protesta para defender "servicios de calidad gratuitos, para luchar por la salud gratuita".

La concejala, que forma parte del movimiento Revolución Ciudadana, al igual que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también señaló que "la Asamblea ni siquiera sesiona aquí, se va a Guayaquil para sesionar" y tratar un proyecto de ley que "quiere cortar esos servicios (de calidad)".

"¿Qué va a pasar con las mujeres violentadas? Ya no van a tener apoyo, la psicología, la abogada, el trabajo social. ¿Qué va a pasar con las mamás y los papás que tienen que ir a trabajar si ya no hay Quito Wawas? ¿Dónde van a dejar a sus hijos? ¿Qué pasa con los vecinos que no tienen para ir a la salud privada? ya sabemos cómo está la salud pública. Pero el Municipio de Quito tiene Unidades Metropolitanas de Salud que brindan apoyo, cuidado", dijo la edil.

Además, Racines señaló que la gente que labora en esas instituciones se quedará sin trabajo y los usuarios, sin el servicio. Agregó que esa era la motivación de que todos, "como vecinos" se reunieran para "luchar por los servicios del Municipio de Quito, porque no son los servicios de un alcalde, son los servicios de la ciudadanía". Subrayó, finalmente, que la bandera que debe primar es la bandera de Ecuador, la bandera de Quito y que todos debían luchar por la educación gratuita.

El desacuerdo con el proyecto de ley

El Municipio de Quito ha difundido, a través de las redes sociales de sus instituciones, cuáles serían las afectaciones si es que se aprueba el proyecto de ley de gasto de los GAD. También han difundido sus reparos sobre esta, que además es una reforma al Código orgánico de organización territorial, Cootad, la vicealcaldesa Racines, el concejal Adrián Ibarra y otros.

El alcalde Pabel Muñoz se ha pronunciado al respecto, señalando que la propuesta legislativa "permite construir obras, pero prohíbe contratar a las personas que le dan vida. "Eso significa menos atención para nuestro wawas, adultos mayores, mujeres, gestores culturares y familias enteras; servicios cerrados, profesionales despedidos y derechos vulnerados". Además, ha dicho que si se aprueba este texto, el Municipio se vería obligado a subir el pasaje del Metro de Quito.

El pasado 12 de febrero, encabezó otra marcha en rechazo de este proyecto que llegó al Legislativo desde Carondelet, bajo la etiqueta de Ley económica urgente. Ese día, él, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa; varios asambleístas de la Revolución Ciudadana como Ricardo Patiño y Paola Cabezas y otras autoridades locales realizaron una marcha pidieron el archivo de la iniciativa oficialista, sin éxito.

Este viernes 20 de febrero, a las 10:00, el pleno debe reunirse por la convocatoria del presidente de la Asamblea, Niels Olsen, en la Universidad ECOTEC, de Guayaquil, para tratar en segundo y definitivo debate el proyecto. Los asambleístas de ADN, el movimiento del presidente Daniel Noboa, han dicho que esperan contar con los 77 votos que requieren para conseguir la aprobación.

