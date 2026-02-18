¿ADN tiene asegurados los votos para la Ley de los GAD? Este es el escenario

El Pleno de la Asamblea tendrá el segundo debate de la Ley de los GAD el 20 de febrero de 2026.

El juicio político contra Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura, concluyó. Superado ese proceso, la Asamblea Nacional centra ahora su atención en los dos proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo. Uno de ellos —el relacionado con el gasto eficiente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)— representa un desafío para el oficialismo.

(NO TE PIERDAS: Pabón reaccionó a debate de Ley de los GAD: "Pone en riesgo servicios esenciales")

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó al Pleno para el viernes 20 de febrero de 2026. La sesión se realizará en Guayas y contempla dos puntos en el orden del día. El primero es resolver sobre el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), orientado a la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los GAD.

El reto para ADN es claro: hasta este 18 de febrero de 2026 no tenía asegurados los 77 votos necesarios para aprobar la iniciativa, que llegó con carácter de económico urgente.

Sin cambios y con sorpresa en votación del informe, Ley de GAD va a debate final Leer más

La coordinadora de la bancada oficialista, Valentina Centeno, se limitó a señalar: “Estamos optimistas de que vamos a obtener los votos. Vamos a defender esta ley el viernes en la ciudad de Guayaquil”.

Respondió así ante la consulta sobre las voluntades en torno al proyecto, considerando que los asambleístas de la Revolución Ciudadana, en la Comisión de Desarrollo Económico, presentaron un informe de minoría.

Las posiciones

El correísmo impulsa el archivo de la normativa, tal como se plantea en su informe de minoría. En la sesión del lunes pasado en la Comisión de Desarrollo Económico, el asambleísta Diego Salas cuestionó que, para los gobiernos locales que incumplan lo dispuesto, se active una “peligrosa sanción”.

“Si un GAD no llega a ese porcentaje, el propio articulado activa la sanción más peligrosa. La transferencia no excederá los límites del artículo 271 de la Constitución”.

Ese artículo establece que los GAD participarán de al menos el 15% de los ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de los ingresos no permanentes del Estado central. En la práctica, la aplicación de esa sanción implicaría que las transferencias se reduzcan al mínimo constitucional.

La Comisión de Desarrollo Económico, controlada por ADN, tramitó el proyecto urgente sobre los GAD.. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), adelantó que su bancada no aportará sus votos. Sostuvo que la nueva estructura de gasto corriente y de inversión estaría diseñada para que los GAD no cumplan las metas, lo que derivaría en una reducción de al menos 1.000 millones de dólares anuales que el Gobierno central dejaría de transferir.

Por su parte, la exintegrante de Pachakutik Cecilia Baltazar indicó que esperarán el debate para determinar si se incorporan cambios de última hora al texto. También cuestionó la regla fiscal y aseguró que, junto con Carmen Tiupul —segunda vicepresidenta de la Asamblea— y Manuel Choro, ambos también exPachakutik, no respaldarán la normativa en su forma actual.

La Ley urgente para la Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, conocida como Ley de los GAD, enfrentará el segundo debate en el Pleno de la Asamblea el viernes 20 de febrero.



Los detalles: https://t.co/pmougi8EU7 pic.twitter.com/zc7H5ii6QF — Diario Expreso (@Expresoec) February 18, 2026

Los votos en disputa

El principal problema de ADN está en consolidar el respaldo de otros aliados. Por ejemplo, David Arias, excorreísta e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, se abstuvo en la votación del informe para segundo debate.

En esa misma sesión tampoco se registró la presencia de otro aliado clave, Steven Ordóñez. A esto se suma que no estuvo en la sesión de primer debate, cuando el proyecto pudo archivarse tras un pedido del correísmo.

Además, quedan por definirse tres votos considerados decisivos: los de los exPachakutik José Nango, Fernando Nantipia y Edmundo Cerda.

El escenario ya quedó expuesto en el primer debate. La moción de archivo impulsada por el correísmo obtuvo 63 votos. Tres legisladores de esa bancada estuvieron ausentes; de haber asistido, la cifra habría ascendido a 66.

Otro dato relevante fueron las siete abstenciones registradas, entre ellas las de los independientes Juan Gonzaga, Cristian Benavides y el propio David Arias. En el mejor de los escenarios, y siempre que no haya ausencias en sus filas y se mantenga el respaldo de los independientes, ADN podría alcanzar los 77 votos necesarios para aprobar la ley.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!