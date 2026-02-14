Ley de los GAD pasó primer debate en el Pleno entre críticas a municipios y alertas

La normativa regresó a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para el segundo debate

El Pleno de la Asamblea se reunió para debatir el primer informe de la Ley de los GAD.

La Ley urgente para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, más conocida como Ley de los GAD, superó el primer debate en medio de críticas a los gobierno locales y advertencias sobre una posible afectación a la autonomía de estos niveles de administración territorial.

(NO TE PIERDAS: Ley de gasto de los GAD: ¿Qué servicios estarían en riesgo en Quito?)

El debate comenzó pasadas las 16:30. La sesión se realizó de forma virtual, en el primer día del feriado de Carnaval. El Legislativo dispone de 30 días para tramitar el proyecto, por su carácter económico urgente. Si no lo hace dentro de ese plazo, la norma entrará en vigencia por el ministerio de la ley y pasará al Registro Oficial tal como fue enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa.

¿Qué ocurrió en el debate?

La encargada de presentar el proyecto fue la oficialista Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, mesa que elaboró el informe para primer debate. Desde el inicio del tratamiento, centró su intervención en señalar que existen municipios que destinan más presupuesto a fiestas y sueldos que a obras.

El correísmo asume la oposición contra Ley de GAD: Pabón pide el archivo Leer más

Para sustentar su argumento, expuso algunas cifras. Indicó, por ejemplo, que el Municipio de Quito encabeza la lista de administraciones que más recursos destinaron en 2025 a la realización de fiestas. También afirmó que hay cantones en los que más del 100% de los recursos se destinan al pago de sueldos; entre ellos mencionó a Ambato y Arenillas.

“No quita los recurso de los GAD. Esos son intocables. El Estado garantiza que recibirán los recursos que les pertenecen. Lo que cambia es el destino”, aseguró Centeno.

Desde el correísmo, la asambleísta Noemí Cabrera sostuvo que, con esta iniciativa, el Gobierno busca trasladar su incapacidad fiscal a los territorios. Afirmó que la ley es inconstitucional porque, entre otros aspectos, vulnera la autonomía de los GAD. Concluyó que la regla fiscal propuesta afectará los servicios que prestan los municipios.

Los reparos del Partido Social Cristiano

El asambleísta socialcristiano Alfredo Serrano intervino en el Pleno y planteó su preocupación porque la regla fiscal no solo se aplicaría a los recursos que transfiere el Gobierno central a los GAD, sino también a los ingresos propios de los municipios, como tasas de seguridad e impuestos. Aseguró que eso constituye una vulneración a la autonomía administrativa y financiera de los gobiernos locales.

Recordó además que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) obliga a los gobiernos territoriales a destinar el 10% de su presupuesto a programas dirigidos a grupos vulnerables. “Ahí no más ya es un 10% menos”, señaló.

La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate el 12 de febrero de 2026. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Para el legislador, otro punto clave es la consecuencia de incumplir la regla fiscal. Explicó que los GAD que no la acaten podrían enfrentar una reducción en la transferencia de recursos permanentes, que pasaría del 10% al 5%. “No le quitan recurso al alcalde o prefecto. Le quitan presupuesto al cantón”, manifestó.

Tras el primer debate, el proyecto regresó a la Comisión de Desarrollo Económico, donde se incorporarán las observaciones realizadas en el Pleno para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!