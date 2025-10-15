Amaia Montero regresó a La Oreja de Van Gogh pero renuncia otro integrante

En esta nueva etapa del grupo no podrán estar juntos los integrantes originales. Esto es lo que pasó

El corazón de La Oreja de Van Gogh late con sentimientos encontrados. Mientras los fans celebran el esperado regreso de Amaia Montero tras casi dos décadas de ausencia, otro golpe sacude al grupo: Pablo Benegas, guitarrista y uno de los fundadores, se despide temporalmente de los escenarios. La noticia, confirmada por la propia banda, mezcla nostalgia, emoción y una sensación de cierre de ciclo para una de las agrupaciones más emblemáticas del pop español.

RELACIONADAS Mar Rendón y Johann Vera se reúnen con el nuevo elenco de MasterChef Celebrity

“Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y recordando todas las anteriores”, expresó el grupo en un comunicado. “Pronto os iremos contando más detalles, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas”, añadieron. El texto también confirmó que Benegas “seguirá formando parte del grupo”, aunque tomará distancia para dedicarse a su familia y proyectos personales.

La salida de Leire Martínez y otros escándalos

Montero, que fue la voz principal desde 1996 hasta 2007, retoma su lugar en un momento clave para la banda. Su regreso se produce un año después de la salida de Leire Martínez y tras meses de especulaciones sobre una posible reunión. La artista de Irún, que en 2024 sorprendió al público al cantar junto a Karol G, vuelve a encender la chispa nostálgica de toda una generación.

Capturan al padre de Greeicy Rendón: la Fiscalía lo acusa de secuestro y tortura Leer más

Benegas, coautor de himnos como ‘Rosas’, ‘La playa’ y ‘Puedes contar conmigo’, deja una huella imborrable. Su retiro temporal marca una pausa en una historia de más de 25 años de música compartida. Sin embargo, su ausencia no será definitiva: la banda ha prometido que su espíritu seguirá presente en la nueva etapa que comenzará oficialmente en 2026, con Amaia de vuelta al frente y un horizonte lleno de expectativas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!