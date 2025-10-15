Capturan al padre de Greeicy Rendón: la Fiscalía lo acusa de secuestro y tortura

Las víctimas denunciaron haber sido agredidas físicamente e intimidadas en la hacienda de la cantante

Luis Alberto Rendón Melo, padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón, enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en los delitos de secuestro y tortura. El hombre, conocido en el ámbito artístico como El Cachorro, cumple una medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza la investigación.

La Fiscalía General de Colombia le imputó cargos por un hecho ocurrido el 8 de mayo de 2023 en una finca de propiedad de su hija, ubicada en el sector de Llanogrande, en Rionegro (Antioquia). Según el ente acusador, Rendón habría contratado a cinco hombres para retener y agredir a dos trabajadores del predio, a quienes señaló de sustraer más de mil millones de pesos de una caja fuerte que contenía dinero y joyas.

Durante las audiencias preliminares, la fiscal del caso relató que los dos empleados fueron citados a una reunión y, al llegar, fueron abordados por hombres armados. “Las víctimas denunciaron haber sido agredidas físicamente e intimidadas”, afirmó. En su declaración, añadió: “Uno de los agresores cogió un martillo y lo golpeó en el brazo y en el pecho. Empezó a perder el conocimiento porque había perdido mucha sangre”.

Los detalles de la fiscalía sobre el caso del padre de Greeicy Rendón

El informe de la Fiscalía también describe actos de violencia que incluyen el uso de armas de fuego para intimidar a las víctimas. “Le introducía en su boca una pistola, que frotaba duro contra sus dientes hasta hacerlo sangrar”, relató la fiscal. Según su testimonio, en otro momento “introdujeron una manguera en la boca de una de las víctimas para provocar asfixia y forzar confesiones”.

Los informes medicoforenses confirman que una de las víctimas tenía ocho heridas contundentes y múltiples hematomas. El ataque se detuvo luego de que un vigilante alertara a la Policía Nacional. Los uniformados ingresaron a la finca con apoyo del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, propietario de un terreno colindante. En el operativo fueron capturados tres hombres, mientras otros dos ya habían sido judicializados.

¿Cuándo fue detenido Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy?

Luis Alberto Rendón fue detenido el pasado 11 de octubre en Cali, durante un control vehicular. En la audiencia ante el juez declaró:

—¿Se allana usted a los cargos que le imputa la Fiscalía?

—No, señor juez. No me allano, respondió.

El juez determinó que podrá cumplir la medida de aseguramiento en su domicilio debido a su edad y condición médica.

El Código Penal colombiano establece que el delito de secuestro simple puede acarrear penas de 16 a 30 años de prisión, mientras que la tortura tiene sanciones que van de 10,6 a 22,5 años. En caso de ser hallado culpable por ambos delitos, Rendón podría enfrentar una condena superior a los 50 años.

¿Quién es el padre de Greeicy Rendón?

Rendón, de 62 años, ha desarrollado una carrera en la música popular. En 2021 lanzó su primer sencillo, Ese disco, y recientemente publicó una versión remasterizada. En una entrevista con Noticias Caracol ese mismo año, habló sobre su incursión tardía en la música: “Me casé muy joven, me dediqué a los hijos, y mira: nunca es tarde para lograr un anhelo”, expresó. También mencionó el apoyo de su hija y su yerno, el cantante Mike Bahía. “Me metí a estudiar vocalización, todavía estoy en eso. Un día estaba dormido, algo me llegó, me senté y esa noche escribí dos canciones. Ya llevo 60”, dijo entonces.

Hasta el momento, Greeicy Rendón no ha emitido comentarios públicos sobre el caso. Sin embargo, los comentarios en sus redes sociales son lapidarios. Entre los duros mensajes que le han dejado en Instagram se puede leer: "Sigan llendo a sus conciertos y patrocinando todas esas barbaridades", "¿No que muy buenas vibras y toda esa vaina? ¡Salió siendo peor!", "Cómplice y solapada, les gusta secuestrar y torturar ancianos".

