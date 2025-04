Greeicy estuvo dos años sin intimidad tras el parto: ¿qué es el “husband stitch”?

En un video reciente publicado en TikTok, la cantante colombiana Greeicy Rendón abrió su corazón y compartió detalles sobre las complicaciones que vivió después de dar a luz a su hijo Kai. Entre risas y sinceridad, la artista relató cómo su vida sexual y de pareja se vio afectada por las secuelas de su parto natural, especialmente por una situación médica que la dejó sin poder retomar la intimidad con su pareja, el también cantante Mike Bahía, durante dos largos años.

Greeicy Rendón habla sobre complicaciones postparto: los desafíos de retomar la intimidad

La intérprete de `'Amantes' comenzó su relato describiendo la ruptura que sufrió en el tejido vaginal durante el parto, una complicación común en los partos naturales. "Vea, cuando yo parí... Ustedes saben que hace poco parí, tuve mi primer hijo. Normalmente, cuando una mujer tiene un parto natural, puede suceder que, por el proceso del nacimiento, se raje. Es normal, a veces te rajan para que sea más fácil la salida, a veces se abre de manera natural, y eso fue lo que me pasó, me rajé", explicó en el video, con su característico tono cercano.

La "puntada para el marido" y la controversia que generó Greeicy Rendón en redes

A continuación, Greeicy explicó cómo la situación empeoró después del parto, ya que los puntos de sutura que le aplicaron para reparar la ruptura vaginal resultaron en un estrechamiento que complicó aún más la situación. “Luego te cosen, te ponen unos punticos, me pusieron como punticos de más, entonces quedé angosta. Nosotros duramos dos años intentando volver a tener relaciones y esto no sucedía. Eso se quedaba ahí, se quedaba ahí, no sucedía”, confesó.

Aunque la cantante mencionó que la solución inicial era una pequeña cirugía para corregir el estrechamiento, los ajustados horarios de ambos artistas les impidieron hacer el procedimiento a tiempo. "Entonces tocaba hacer como una mini cirugía muy sencilla para volver a abrir y nunca fuimos por tiempo, estábamos muy ocupados, como que dijimos, 'Bueno, no pasa nada.’ Igual lo seguíamos intentando, el caso es que con el tiempo eso cedió", relató Greeicy, aliviada de que la situación finalmente mejorara por sí sola.

Con humor, Greeicy describió el momento en que finalmente la intimidad volvió a fluir, utilizando una analogía sencilla: “Cedió, que se dio el momento, se dio la situación y se dio que enganchó. La vaina se dio, como cuando el zapato usted lo prueba y lo prueba y como que se afloja un poquito, la vaina aflojó”, expresó a sus seguidores.

Greeicy Rendón sincera sobre la maternidad y cómo cambió su relación con Mike Bahía



La llegada de Kai, el 21 de abril de 2022, cambió por completo la vida de la pareja, marcando un antes y un después tanto en su relación como en su rutina diaria. Aunque la maternidad fortaleció aún más su vínculo, también trajo consigo los típicos desafíos que enfrentan los padres primerizos. Greeicy reflexionó sobre cómo la experiencia no solo afectó su cuerpo, sino también la dinámica de su relación de pareja. "Caigo en cuenta que el beneficiado fue él (Mike Bahía). Porque claro, anota rico su ahí apretado, riquísimo, delicioso para ellos y a mí me duele más, a mí me duele más. Aparte que yo lo parí, lo premiaron a él. Bueno, de pronto por la espera de dos años", bromeó.

Las palabras de la cantante generaron una gran respuesta en redes sociales, donde muchos de sus seguidores elogiaron su valentía al hablar sobre un tema tan personal. “Amo la naturalidad con la que tocas estos temas sin morbo y con mucha precaución en tus palabras. Edúcate con Greeicy”, comentó uno de sus fans. Sin embargo, también hubo quienes consideraron que compartir estos detalles fue innecesario. "A Greeicy se le olvida que es famosa", escribió un usuario en tono crítico.

¿Qué es el "husband stitch"? Las reacciones de los internautas a la anécdota de Greeicy

Un comentario que no pasó desapercibido fue el de una internauta que mencionó el término "husband stitch" o "puntada para el marido", el cual se refiere a una práctica médica cuestionada en la que se realiza una sutura adicional en la vagina tras un parto natural, con el fin de aumentar el placer sexual del hombre. Esta práctica ha sido señalada como negligencia médica y ha generado un importante debate entre los usuarios de TikTok. "Chicas, da risa como ella lo cuenta, pero en realidad hay muchas denuncias de mujeres. Hay doctores que hacen eso adrede y tiene nombre, le dicen ‘el punto del marido’, busquen en internet sobre eso…", comentó una internauta.

El “husband stitch” se lleva a cabo tras la reparación de una laceración vaginal o una episiotomía, pero algunos médicos lo extienden más allá de lo necesario, lo que puede causar serios problemas, tanto físicos como emocionales. Este tipo de sutura puede resultar en dolor durante las relaciones sexuales e incluso dificultar futuras complicaciones durante otros partos.

Esta polémica también dio lugar a una discusión sobre la violencia obstétrica. Algunos usuarios coincidieron en que este procedimiento, realizado sin el consentimiento de la mujer, es una forma de violencia y cosificación del cuerpo femenino. "Se llama el punto del marido por algo, si no diste tu consentimiento es violencia obstétrica", señaló una internauta. Otros no dudaron en señalar que Greeicy, al relatar su experiencia, podría haber sido víctima de este tipo de prácticas.

